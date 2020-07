Vapulean a Jorge Cremades por lo que hizo durante el homenaje a las víctimas del coronavirus

Jorge Cremades ha vuelto a protagonizar una sonora polémica. El instagramer ha sido duramente criticado en redes sociales por lo que hizo durante su asistencia al homenaje oficial a las víctimas del coronavirus celebrado este jueves en la Plaza de Armas del Palacio Real de Madrid.

¿Pero qué hacía allí? Tal y como él mismo ha explicado, el influencer fue uno de los invitados al evento por la iniciativa que llevó a cabo en Internet para combatir la enfermedad. Durante los días más crudos de la cuarentena, Cremades impulsó una campaña con la que consiguió recaudar 270.000 euros para el hospital de La Paz en Madrid.

Lea también: Jorge Cremades confiesa ser el autor del "¡Estefanía!" de los Goya: así se gestó su polémica broma

Sin embargo, tal aplaudible labor se ha caído por tierra por lo que el alicantino hizo durante el homenaje al que acudieron los Reyes de España, políticos del Gobierno y de la oposición y todos los presidentes de las comunidades autónomas.

Durante el acto, en el que se vivieron momentos de gran emoción, Jorge Cremades se dedicó a grabarlo todo para sus stories de Instagram. A través de varios vídeos, el joven compartió con sus seguidores las sensaciones de lo que se estaba viviendo en una ceremonia que ya de por sí se estaba televisando por varias cadenas.

Enseguida, las redes se han llenado de críticas hacia el cómico por su frivolidad ante un ritual tan solemne como el que se vivió este jueves en la capital. Tanto es así, que en pocos minutos Jorge Cremades se convirtió en 'trending topic' en Twitter.

x

Jorge Cremades en el funeral de Estado y grabando con el móvil. Lo que me faltaba por ver.

Jorge Cremades en el homenaje de Estado a las víctimas del covid, si esta es la democracia que quieren construir yo me bajo aquí, gracias https://t.co/VfaPEk9DYL

Escucha y Jorge Cremades invitado y grabando, y comentando con el móvil, como si fuesen unos premios de TV. Yo me bajo.

me parece irrespetuoso por parte de jorge cremades que en medio de un acto tan importante se ponga a sacarse fotitos para subir a insta, es como si voy a el entierro de alguien y me saco un selfie para subirlo a mi insta, en fin... además que no hace ni puta gracia su contenido. pic.twitter.com/HTHmugKrGw