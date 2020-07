Críticas a TVE por un rótulo durante el homenaje a las víctimas del coronavirus

La Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid ha acogido este jueves el homenaje civil a las víctimas del coronavirus. El acto, al que acudieron los Reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, y multitud de líderes políticos, entre los que se encontraba el presidente Pedro Sánchez, fue retransmitido por Televisión Española.

La emotiva ceremonia ha contado con varios discursos y la lectura de un poema de Octavio Paz mientras se realizaba una ofrenda floral de rosas blancas en un pebetero central que recuerda a los fallecidos por la pandemia.

Ese momento ha sido acompañado con una actuación de la Orquesta de RTVE, que ha interpretado dos obras. Es entonces cuando la cadena pública ha cometido un pequeño error que no han perdonado algunos espectadores.

Varios usuarios de Twitter se quejaron de un rótulo de La 1 en el que se podía de leer que la música que sonaba correspondía a La canción del espíritu, de Johannes Brahms. Al parecer, se trataba de Adagio para cuerdas, de Samuel Barber, algo que algunos amantes de la música clásica enseguida identificaron. No obstante, al concluir esta pieza, sí que comenzó la obra anterior, lo que hace pensar que pudo tratarse de un error de escaleta con el orden en el que iban a ejecutarse ambos temas.

@rtve Lo que está sonando ahora en el acto de homenaje es el Adagio de Barber... no Brahms.

¿Alguien me explica por qué dicen que es Brahms si es el Adagio for strings de Barber lo que suena? ¿Estoy equivocándome yo? @rtve pic.twitter.com/UnkWcf5mdP

La música es el Adagio de Barber, no es una pieza de Brahms. No se pueden tener estos fallos en un homenaje como este. #FuneralDeEstado #HomenajeSanitarioLR #homenaje #música #AdagioBarber

Errata para @rtve , NO suena "La Canción del Espíritu" Johannes Brahms. Se trata del "Adagio para cuerdas" de Samuel Barber. Por la @OCRTVE @telediario_tve @tve_tve pic.twitter.com/f271WLVz4n

No @La1_tve, eso no es #Brahms, eso es del maestro Samuel Barber y se titula "Adagio for Strings".

.

.#samuelbarber #adagioforstrings #fonoteca #musicaclasica pic.twitter.com/Lvvmh9NaSn