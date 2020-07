Nacho Miramón dimite cinco días después de su nombramiento y agudiza la crisis interna de RTVE Ecoteuve.es 7/07/2020 - 11:33 0 Comentarios

El periodista fue nombrado por Enric Hernández director de centros territoriales

El locutor de RNE renuncia con duras críticas al proyecto de Rosa María Mateo

"No coincide con mi concepto de radiotelevisión pública", ha declarado

Se agudiza la crisis interna en Radio Televisión Española. Nacho Miramón ha anunciado este lunes su dimisión como director de centros territoriales cinco días después de que Enric Hernández, director de Información y Actualidad de la Corporación, determinara su nombramiento en sustitución de la también dimitida Cristina Ortiz.

El periodista comunicó su decisión a través de una llamada telefónica a Hernández en la que dejaba clara sus discrepancias con el proyecto al que se acababa de sumar. Todo ello, al parecer, después de las primeras reuniones que ha mantenido con los responsables de la cadena pública. Miramón ha explicado en una carta que "el proyecto propuesto no coincide con mi concepto de radiotelevisión pública". "Acepté el reto de asumir esta dirección con la intención de poder aplicar algunas medidas del plan estratégico en el que he trabajado durante los últimos años. Pero en el contexto actual, considero imposible implementarlas", ha señalado.

Lea también: TVE no emitirá el funeral por las víctimas del coronavirus: el PP acusa a Mateo de "minimizar" la pandemia

El locutor de RNE ha agradecido en todo caso a Enric Hernández la confianza que ha depositado en él: "Pido disculpas por los problemas que pueda acarrear mi decisión. Espero que, con mi renuncia, el nuevo director de Informativos pueda elegir a su propio equipo y le deseo lo mejor, porque su suerte será la de todos y todas. Yo seguiré, como siempre, trabajando en mi pasión, la radio pública", concluye el periodista.

Nacho Miramón habría tomado la decisión el pasado sábado, días después de que se difundiera un vídeo en el que aparecía parodiando a los manifestantes de la calle Núñez de Balboa en Madrid en pleno estado de alarma. No obstante, el dimisionario ha asegurado que este hecho no ha influido en absoluto en su renuncia. Miramón llegaba al puesto de director de centros territoriales, nombrado por Enric Hernàndez, procedente de Valencia, en donde trabajaba como coordinador del área de deportes de RTVE. Su ascenso llegaba la semana pasada, en un momento muy convulso tras varios ceses y la dimisión de Cristina Ortiz, su antecesora, lo que provocó una iniciativa de protesta de los periodistas de la pública a través de las redes sociales.

La carta de despedida de Cristina Ortiz

"Me gustaría comunicaros mi decisión irrevocable de dejar la dirección de centros territoriales a partir del 1 de septiembre. Una decisión meditada y provocada por mi desacuerdo con la gestión del actual jefe de información y actualidad, Enric Hernández", empezó reconociendo Cristina Ortiz. "No estoy de acuerdo que sea Enric Hernández quien decida ceses y nombramientos en centros territoriales, carentes de todo criterio profesional, y sin tener en cuenta la opinión de esta dirección que es la que mejor conoce la situación y los perfiles para esos puestos de trabajo", lamento.

Lea también: La Dirección de RTVE asegura a los sindicatos que la información territorial está "garantizada"

La directora señala que Hernández ha hecho nombramientos que "en absoluto comparte". "Hasta ahora me he mantenido fiel a mis principios de honestidad, independencia y profesionalidad y los he aplicado en cada uno de los movimientos que he hecho. Y sé que esto, a partir de ahora, va a ser imposible", escribe la periodista antes de realizar una serie de agradecimientos a sus compañeros. "Para terminar, un deseo: que todos juntos sigamos trabajando para una RTVE independiente", sentencia.