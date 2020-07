Carlos Franganillo y Xabier Fortes lideran las protestas contra RTVE por los nuevos nombramientos de Enric Hernández Ecoteuve.es 3/07/2020 - 13:25 0 Comentarios

Decenas de periodistas de la pública se movilizan contra la cúpula de la Corporación

Radio Televisión Española vuelve a vivir tiempos convulsos. Esta semana, decenas de periodistas de la cadena pública han protestado por la guerra interna que se ha desatado por los centros territoriales. Esta 'batalla' ha acabado con dos dimisiones y con el cese de la cúpula de Radio Nacional de España, a la que Ignacio Elguero ha entrado como nuevo director de la emisora.

Así pues, los trabajadores de TVE y RNE se movilizaban este miércoles a través de las redes sociales con una iniciativa que llevaba por hashtag #RTVEdetodosydenadie. La polémica terminó de estallar un día después de que Eric Hernández, jefe de Información y Actualidad, cesara a tres directores de centros territoriales y los sustituyera con nombramientos a dedo según su propio criterio.

A lo largo de estos días, Twitter se ha llenado de mensajes por parte de periodistas de los informativos, algunos de gran renombre y muy significativos, como Carlos Franganillo, presentador del Telediario 2, el informativo estrella de La 1, y Xabier Fortes, conductor de Los Desayunos y representante del Consejo de Informativos en años anteriores, cuando los profesionales de TVE batallaron contra las direcciones que impuso el PP.

También se han sumado los corresponsales José Ramón Patterson, Almudena Ariza o Íñigo Herráiz y organismos como Mujeres RTVE y RTVE sin personal, entre muchos otros.

El malestar dentro de la cadena pública ya se pudo palpar en la carta con la que Cristina Ortiz se ha despedido tras dimitir de su puesto como directora de los centros territoriales. Este martes, la responsable puso su cargo sobre la mesa de la mano de Alejandra Martínez, subdirectora de centros territoriales, Paloma Zuriaga, directora de RNE, y Raúl Heitzmann, director de informativos de RN, después de los nombramientos realizados por Enric Hernández.

La carta de despedida de Cristina Ortiz

"Me gustaría comunicaros mi decisión irrevocable de dejar la dirección de centros territoriales a partir del 1 de septiembre. Una decisión meditada y provocada por mi desacuerdo con la gestión del actual jefe de información y actualidad, Enric Hernández", empezó reconociendo Cristina Ortiz. "No estoy de acuerdo que sea Enric Hernández quien decida ceses y nombramientos en centros territoriales, carentes de todo criterio profesional, y sin tener en cuenta la opinión de esta dirección que es la que mejor conoce la situación y los perfiles para esos puestos de trabajo", lamento.

La directora señala que Hernández ha hecho nombramientos que "en absoluto comparte". "Hasta ahora me he mantenido fiel a mis principios de honestidad, independencia y profesionalidad y los he aplicado en cada uno de los movimientos que he hecho. Y sé que esto, a partir de ahora, va a ser imposible", escribe la periodista antes de realizar una serie de agradecimientos a sus compañeros. "Para terminar, un deseo: que todos juntos sigamos trabajando para una RTVE independiente", sentencia.

Pues eso, hay que insistir porque siguen sin entenderlo:#RTVEdetodosydenadie — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) July 1, 2020

Lo hemos dicho antes y lo reptimos hoy #RTVEdetodosydenadie — Almudena Ariza (@almuariza) July 1, 2020

Lo hemos dicho muchas veces pero cada poco tiempo nos toca repetirlo#Rtvedetodosydenadie — Íñigo Herraiz (@InigoHerraiz) July 1, 2020

La gran mayoría de trabajadores de RTVE creemos en una televisión pública independiente y al servicio de los ciudadanos. Rechazamos las injerencias políticas. #RTVEdetodosydenadie — Chus Álvarez (@ChusAlvarez_) July 1, 2020

Mala noticia las dimisiones de @cristinaort_tv y @AlejandraMarPor que durante este tiempo han fortalecido la estructura territorial de @rtve sin descanso #RTVEdetodosydenadie — Arantxa Torres (@towerina) July 1, 2020

¿De verdad cuesta tanto entenderlo? Pues en RTVE no nos vamos a cansar de repetirlo. Antes, ahora y siempre. Gobierne quien gobierne #RTVEdetodosydenadie — Lara Prieto (@PrietoAlvela) July 1, 2020

Desmantelar un servicio público, desmantelar @rtve es muy, muy grave. Venga de donde venga. La crisis en Centros Territoriales, con cadena de dimisiones de estupendos profesionales, es para disparar todas las alarmas.@Enric_Hernandez #rtvedetodosydenadie — Marga Gallego (@gallego_marga) July 1, 2020