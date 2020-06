'Frozen 2' y otras películas que puedes ver (y descargar) en Disney+ este verano Ecoteuve.es 10:00 - 20/06/2020 0 Comentarios

Estrenos, clásicos, cortos y documentales para disfrutar durante las vacaciones

Disney+ desembarcó el 24 de marzo en España. La nueva plataforma echó a andar en en plena cuarentena. Pasados tres meses, el país sale del estado de alarma con el inicio del verano... y las ansiadas vacaciones. Pero también con tiempo para disfrutar de series y películas.

Disney+ dispone de un amplio catálogo. A continuación, seleccionamos algunos de sus mejores títulos: películas animadas y de personajes reales, documentales y cortometrajes que tienen ese contenido refrescante para el verano. Algunos son clásicos -La Sirenita, Piratas del Caribe, Vaiana- y otros, estrenos, como Frozen II, el título más esperado de la compañía.

Lea también: Todo lo que tienes que saber de Disney+ ¿Cómo verlo? ¿Cuánto cuesta?

Todos pueden verse dónde y como quieras, sin conexión a Internet. La plataforma ofrece descargas ilimitadas hasta en diez dispositivos y la posibilidad de configurar hasta siete perfiles de usuario diferentes.

Frozen 2

¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? ¿Qué verdades del pasado le esperan a Elsa cuando se aventura hacia lo desconocido por los bosques encantados y los mares oscuros más allá de Arendelle? Las respuestas la llaman, pero también amenazan su reino. Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, se enfrenta a un viaje peligroso pero extraordinario. En Frozen, Elsa temía que sus poderes fueran demasiado para el mundo. En Frozen II, espera que sean suficientes.

Youtube Video

Mucho más allá: Así se hizo Frozen II de Disney (26 de junio)

En esta serie de seis episodios, realizadores, artistas, compositores y actores abren sus puertas a las cámaras para dar a conocer el arduo trabajo, la entrega y la colaboración que son imprescindibles para crear una de las películas más esperadas de Walt Disney Animation Studios. Por primera vez, las cámaras muestran los desafíos a los que se enfrenta el equipo, así como la creatividad y complejidad que entraña crear la película de animación más taquillera de la historia.

Piratas del Caribe - La maldición de la Perla Negra

La idílica vida pirata de Jack Sparrow da un vuelco cuando su enemigo, Barbossa captura su nave y ataca la ciudad de Port Royal, secuestrando a la bella hija del gobernador, Elizabeth. En un intento por rescatarla y recuperar la Perla Negra, el amigo de Elizabeth, Will Turner, se une a Jack. Lo que Will no sabe es que Barbossa y su tripulación están condenados a vivir como no muertos.

Youtube Video

Vaiana

Hace 3000 años, los marinos viajaban por el Pacífico descubriendo las islas de Oceanía. Pero durante un milenio, se detuvieron sus viajes y nadie sabe por qué. Vaiana (voz de Auli'i Cravalho) se encuentra con el semidios Maui (voz de Dwayne Johnson) que la convierte en una gran exploradora, cumple la misión de sus ancestros y descubre lo único que siempre ha buscado: su propia identidad. Algunas secuencias o formas con luces parpadeantes pueden afectar a los espectadores fotosensibles.

Youtube Video

Delfines. La vida en el Arrecife

Echo, un joven delfín nariz de botella del Pacífico, parece mucho más interesado en explorar su hogar, un espectacular arrecife de coral, y sus fascinantes habitantes, que aprender a sobrevivir en él. No comprende que pronto desempeñará un rol vital tanto en su propia supervivencia como en la de la ciudad colorida y llena de vida que él y su familia consideran su hogar.

Animazén

Desconecte, relájese y descanse los sentidos para un momento de meditación con Animazén de Walt Disney Animation Studios, una experiencia de paisaje sonoro animado. Ya sea la bebé Moana sintiendo la llamada del mar, Anna y Kristoff caminando por un bosque helado, o Baymax y Hiro Hamada volando sobre San Fransokyo, estas escenas icónicas se convierten en una experiencia auditiva incomparable con los sonidos de las olas, el bosque helado y el vuelo en las alturas. Animazén rinde homenaje a los artistas visuales y de sonido que han creado el legado cinematográfico de Walt Disney Animation Studios. Creado y editado por David Bess. De Walt Disney Animation Studios.

Buscando a Nemo

Nemo, un joven pez payaso, es capturado en la Gran Barrera de Coral de Australia y llevado al acuario de un dentista. Marlin, su preocupado padre, y Dory, una olvidadiza pez cirujano, harán un viaje épico para traerlo a casa. Todo comienza con un cara a cara con tiburones vegetarianos, tortugas surfistas, medusas hipnóticas, gaviotas hambrientas y mucho más.

Youtube Video

Piper

Un pajarito acabado de salir del huevo abandona el nido por primera vez y busca comida en la costa. El problema es que la comida está enterrada bajo la arena, justo donde rompen las enormes olas.

Youtube Video

Lilo & Stitch

Prepárate para aterrizar en la Tierra con Stitch, un experimento genético de un planeta lejano. Cuando causa estragos en las islas hawaianas, se convierte en el cachorrito travieso de una niña independiente llamada Lilo, y juntos aprenden sobre la lealtad, amistad y 'ohana, la tradición familiar hawaiana.

Ice Age: La Edad de Hielo

Durante la edad de hielo, un solitario mamut lanudo con un pasado trágico se une a un ocurrente perezoso y a un maquinador tigre dientes de sable en un peligroso viaje para reunir a un niño de un año con su padre cazador.

La Sirenita

A Ariel, la traviesa sirenita, le apasiona todo lo humano. Ignorando las órdenes de su padre, en una tormenta rescata al príncipe de sus sueños. Decidida a ser humana, hace un trato con una bruja para cambiar su preciosa voz por unas piernas. Con el adorable Flounder y Sebastián, el gracioso cangrejo, Ariel debe enamorar al príncipe y salvar el reino de su padre en una carrera contrarreloj. Incluye imágenes de consumo de tabaco.

Paradise Island

Las islas tropicales entre Asia y Australia son de las más ricas de la tierra a nivel biológico y hogar para un gran número de plantas y animales. Desde canguros arborícolas a tarseros, mantarrayas y saltarines del fango, la región rebosa de vida. Pero ¿por qué? La respuesta está en el tiempo, dados los millones de años que han existido estas islas, y en la fuerza de la tierra, el sol y la luna.