Eurovisión 2021 ya tiene fechas: el festival desvela su regreso tras ser cancelado por el coronavirus

La organización de Eurovisión ha confirmado este lunes las fechas en las que se celebrará la edición de 2021 que tendrá lugar en la ciudad holandesa de Róterdam, la misma que debería haber acogido el festival de este año, el primero cancelado en toda su historia por la pandemia de coronavirus.

El anuncio se ha realizado a través de la cuenta oficial del certamen en Twitter, donde se ha informado de que las semifinales tendrán lugar los días 18 y 20 de mayo y que la gran final se celebrará el sábado 22 mayo. El pasado mes de abril, el municipio de Róterdam ya mostró su disposición a acoger Eurovisión 2021 y aprobó para ello aumentar en 6,7 millones de euros el presupuesto que preveía destinar a organizar el festival de 2020.

Tras la victoria del holandés Duncan Laurence en Israel en 2019, varias ciudades de Países Bajos se presentaron como candidatas a acoger esta edición fallida. Róterdam fue la elegida después de analizarse la "idoneidad técnica" de la ubicación, las instalaciones circundantes y la contribución financiera del municipio.

España repetirá su candidatura en 2021 después de que Blas Cantó confirmara que está dispuesto a cumplir su sueño de representar a nuestro país en el festival. "Existe el compromiso por mi parte para seguir trabajando en nuestra candidatura en 2021 y estoy muy contento por tener la oportunidad de hacerlo el año que viene", declaró el artista.

