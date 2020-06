Imágenes de guerra en Seattle: lanzan una granada a una reportera de NBC en directo

Los disturbios en EEUU tras la muerte del afroamericano George Floyd en manos de un policía de raza blanca van a más, y en las últimas horas algunas de las ciudades más importantes del país están dejando imágenes propias de una guerra.

Este lunes, una reportera de NBC News fue alcanzada por una granada aturdidora cuando cubría las protestas más violentas de Seattle. Los medios que se encontraban allí, prácticamente acorralados, tuvieron que echar a correr.

En un primer momento se pensó que lo que arrojaron a la periodista Jo Ling Kent, protegida con máscara antigás, fue un fuego artificial, pero al revisar las imágenes se observa que el objeto arrojado es una granada.

La policía de Seattle aseguró que las revueltas en el vecindario de Capitol Hill, la gente arrojó piedas, botellas y fuegos artificiales a los agentes, y que trataron de romper las barricadas, según informan en un tuit.

Incident commander at demonstration on Capitol Hill is declaring the incident a riot. Crowd has thrown rocks, bottles and fireworks at officers and is attempting to breach barricades one block from the East Precinct.