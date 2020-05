La policía detiene en directo a un reportero de la CNN mientras cubría las protestas en Minnesota

La Policía de Mineápolis ha detenido temporalmente a un equipo de reporteros de la cadena CNN mientras cubrían en directo las protestas en la ciudad de Mineápolis tras la muerte del ciudadano de raza negra George Floyd durante una detención policial.

El incidente ha ocurrido en torno a las 05.10 de la mañana, hora local, cuando el enviado especial Omar Jiménez cubría la detención de un manifestante por la Policía estatal de Minesota. En ese momento, agentes uniformados se han aproximaron al reportero, que fue detenido junto a su equipo sin oponer resistencia.

Todos ellos fueron puestos en libertad a las pocas horas, según ha confirmado la propia cadena en su cuenta de Twitter, después de que el gobernador del estado, Tim Walz, ofreciera sus disculpas al presidente de CNN Worldwide, Jeff Zucker. "Ha sido totalmente inaceptable", ha declarado el gobernador.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed