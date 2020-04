Muere Michael Robinson, la voz más querida del fútbol español en televisión Ecoteuve.es 28/04/2020 - 9:33 6 Comentarios

El comentarista luchaba desde otoño de 2018 contra un cáncer con metástasis

"Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos", dice su familia

Michael Robinson ha muerto a los 61 años después de luchar durante un año y medio contra un cáncer que le diagnosticaron en otoño de 2018. "Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre tan feliz, nunca caminó solo. Gracias", han escrito sus familiares a través de las redes sociales.

Compañeros de la televisión, deportistas, periodistas deportivos y seguidores anónimos han lamentado el fallecimiento de Michael Robinson. También su inseparable Carlos Martínez, con quien tantos partidos retransmitió a lo largo de su vida. "You'll never walk alone. Siempre estarás conmigo", le ha escrito.



Hace solo unos días, Michael Robinson salió al paso, en Twitter, de los rumores sobre el estado de su salud. Escribió un mensaje que todos sus seguidores aprovecharon para transmitirle mensajes de enorme cariño: "Para todos los que estáis preguntando, deciros que sigo en lucha", dijo el pasado 21 de abril.

"Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: You'll never walk alone. Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento", escribió Robinson en las redes sociales.

Del fútbol a la televisión: Canal+ y Movistar

Michael Robinson debutó en 1975 en el Preston North End. Pasó por el Manchester City, el Brighton & Hove Albion y, más tarde, fichó por el Liverpool. Allí ganó la Liga, Copa de la Liga y Copa de Europa. En 1987 llegó a España para jugar en el Osasuna. Se retiró a los 30 años por culpa de una lesión.

Robinson tuvo, después, una fructífera carrera en televisión en España. A comienzos de los 90 se convirtió en la voz del fútbol en Canal+, con Carlos Martínez como pareja profesional. También participó en El día después. Actualmente, trabajaba en Movistar+ como comentarista deportivo y, también, presentaba Informe Robinson.

"Me descubrí un bulto en la axila"

Robinson contó en 2018 que los médicos le habían detectado un cáncer. En concreto, explicó que tenía un "melanoma" con "metástasis" y que los médicos le habían dicho que "no tenía cura".

Robinson relató que, un día, se "descubrió un bulto en la axila, que iba creciendo día a día, y me encontraba en plena forma. En muy pocas épocas de mi vida me he encontrado tan bien como ahora. Me siento un poco fraude".

Cuando recibió la mala noticia de sus médicos "pensaba que era una pesadilla. Estaba anestesiado un par de días. Me dijeron que no tiene cura, pero sí se puede controlar. La compañía privada no cubre el tratamiento, que cuesta 14.000 euros al mes".

El comentarista de Movistar+ admitió que es "de las peores noticias que una persona puede recibir. Lo viví muy de cerca con mi amigo Severiano Ballesteros. Yo me imaginaba: si eso me pasa a mí me pego un tiro".

Michael Robinson explicó, entonces, que le "gustaría vivir al lado del mar. He decidido vivir como yo quiero". Asimismo, reconoció que le habían emocionado las muestras de cariño que recibía constantemente. "Estoy muy agradecido, hay mensajes que me han hecho llorar de emoción".