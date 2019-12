Adara Molinero arremete duramente contra Gianmarco Onestini: "Le puede más la televisión y el dinero" Ecoteuve.es 28/12/2019 - 13:31 0 Comentarios

La ganadora de 'GH VIP 7' será la invitada especial de 'Sábado Deluxe'

Adara y Gianmarco han protagonizado una de las historias de amor más comentadas en la historia del formato. Sin embargo, desde que finalizase la edición, parece que la relación entre los jóvenes se ha enfriado hasta el punto de atacarse a través de la pequeña pantalla.

La madrileña acudirá este sábado al 'Deluxe' para esclarecer todos los rumores que apuntan a que todo era un montaje a dos bandas para hacerse con el maletín de 'GH VIP 7'. Asimismo, la joven ha dado unas duras declaraciones y apunta directamente contra Gianmarco.

"Yo me he dado cuenta de que este chico ha jugado conmigo", comienza la joven en una conexión telefónica con el programa. Además, Molinero ha asegurado que ha intentado hablar con él en reiteradas ocasiones y que Gianmarco no le ha contestado: "Es él el que se ha intentado escaquear conmigo, el que no ha querido hablar y el que ha hecho todo de cara a las cámaras".

La versión de Gianmarco, en el punto de mira

"Lo único que he recibido de él continuamente son exigencias. Ha sido un teatro todo. Se va a demostrar que es una guarrada lo que han hecho: grabarme", prosigue Adara en sus primeras declaraciones. Además, asegura que tiene pruebas que demuestran que Gianmarco le había dicho que estaba solo en la habitación ante la grabación de Antonio David.

La ganadora de 'GH VIP 7' está decepcionada con la actitud del italiano porque siente "que se ha reído de mí". Asimismo, la joven asegura que "él está intentando vender algo que no es cierto" y que en su opinión "le puede más la televisión y el dinero" que el amor que siente por ella.