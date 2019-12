El Gordo cae en La Sexta: "No sé en qué me lo gastaré porque ahora estoy trabajando" Ecoteuve.es 22/12/2019 - 10:54 0 Comentarios

Antonio Miró ha confesado que se ha enterado a través del grupo familiar de WhatsApp

A pocos minutos de comenzar el sorteo de la Lotería ha salido el Gordo. Asimismo, se ha contrastado que zonas de España han sido las bendecidas y entre ellas está Alcoy. Ha sido en ese momento cuando Antonio Miró, trabajador de La Sexta, ha recibido un mensaje en el que se le anunciaba que era uno de los premiados.

"Estoy muy emocionado y feliz", ha manifestado Miró sin terminar de creerse lo que acababa de acontecer. Además, ha explicado que "son dos décimos enteros para repartir entre cinco hermanos. Nos ha tocado en Alcoy. Mi tío Javier los compró de Telefónica y los repartió a toda la familia".

Por ahora, Miró no sabe en qué se gastará el dinero ya que se encontraba en la redacción de La Sexta trabajando cuando se ha enterado: "No sé en que me lo gastaré porque ahora estoy trabajando. Ahora, se supone que tengo que posicionar las noticias de La Sexta".

Por último, el joven ha explicado cómo se ha enterado de la noticia: "Mis padres estaban dormidos y mi tía es la que lo ha contado en el grupo". "Lo ha hecho con el lotómetro, es lo mejor", ha confesado Antonio entre risas.