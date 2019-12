Blas Cantó rompe a llorar tras presenciar un ataque homófobo: "Me ha invadido el miedo" Ecoteuve.es 21/12/2019 - 15:32 0 Comentarios

El cantante hace un llamamiento para "educar desde el amor y la libertad"

Blas Cantó se encuentra en plena gira musical de su último álbum, Complicados. Es por ello que se pasa los días en los aeropuertos para poder acudir a todos los lugares donde tiene programados sus conciertos. Sin embargo, en esta ocasión el cantante murciano ha vivido una situación que le ha hecho llorar de impotencia.

"Hoy en el aeropuerto he presenciado algo muy feo", ha comenzado a escribir el artista en Twitter. Cantó ha explicado que un matrimonio comenzó a discutir delante de sus hijos antes de subir al avión. Cuando la madre decidió irse para no seguir con el desencuentro, uno de los vástagos, de unos doce años, preguntó a su padre si podría llamar a Ángel cuando aterrizasen.

Lea también: El 'caso Carlota Prado' llega a TEl 'caso Carlota Prado' llega a TVE: el Telediario informa del supuesto abuso sexual en 'GH'

El alegato de Blas Cantó contra la homofobia

"Joder, ya estamos. ¿Es que estás enamorado de él? ¡Siempre estás igual!", respondió el padre con un tono desagradable. Blas Cantó siguió narrando la historia y aseguró que el niño "se ha quedado paralizado, y tímido, ha alcanzado a decirle: 'Déjame en paz'". Tras esto, el pequeño se ha ido junto a su madre.

"Yo no sabía qué hacer, y realmente me siento culpable por no haber hecho nada. Pero a mi también me ha invadido el miedo. Al llegar al avión, le he regalado mi gorra. Y cuando se ha ido me he puesto a llorar de la impotencia", ha escrito el cantante. Por último ha hecho un llamamiento pidiendo que "eduquemos a nuestros hijos desde el amor y la libertad. Esas cosas se quedan en nuestro corazón para siempre, y nos hacen prisioneros del miedo".