Los rivales de Melani en Eurovisión Junior acusan a España de utilizar votos fraudulentos

La vuelta de España a Eurovisión Junior fue bien recibida por todos los acérrimos españoles del festival. Tras 13 años sin participar, Melani será la encargada de dar voz e intentar alzarse con la victoria. Marte, canción elegida para su actuación, tiene un mensaje de defensa de los mares y contra el vertido de plásticos.

Este festival dista en algunos puntos del original dado que en el Junior cada país puede votar su propia candidatura. Además, el público puede hacerlo gratuitamente a través de la página web.

Lea también: España vuelve a 'Eurovisión Junior': Melani y los otros cuatro favoritos a llevarse la victoria

El pasado viernes dio inició la votación y durará hasta el domingo a las 16.00, instante en el que dará comienzo la final del festival. Desde el primer momento los españoles han mostrado su absoluto apoyo a la aspirante al pequeño micrófono de cristal. Para ello han utilizado multitud de hashtags en las redes sociales con mensajes de afecto.

Asimismo, los acérrimos de la cantante han inundado Twitter con instantáneas en las que aparece su voto. Tal es el nivel de implicación de los seguidores españoles que han encontrado la forma de votar en más de una ocasión y así aumentar la diferencia de votos entre Melani y sus rivales.

Otros seguidores europeos del festival se han percatado de la táctica que están empleando y han tachado a España de no estar jugando limpio pidiendo que no participe más: "Los españoles realmente están aquí para arruinar el ambiente de Jesc para otros. ¿Puede España retirarse nuevamente?".

Spaniards really are here to ruin the Jesc vibe for others. Can Spain just withdraw again