Emma García da la cara por Lydia Lozano en la polémica de Ylenia Carrisi: "Participamos todos"

La presentadora recuerda que la colaboradora "lo pagó, a nivel personal y profesional"

Lydia Lozano protagonizó una gran polémica en 2005 cuando aseguró que Ylenia Carrisi, hija de Romina y Al Bano, que llevaba años desaparecida, estaba viva. "Digo que está viva y que va a hablar".

Más tarde se demostró que esa información era falsa y la periodista pidió perdón públicamente. "Me he apoyado en personas que me han engañado y lo reconozco".

El programa Viva la vida recordó el caso este sábado y Emma García salió en defensa de Lydia, con quien trabajó en la época en el programa A tu lado.

"Fijaos lo segura que estaba Lydia en ese momento que se dejó llevar por el corazón Lydia se ha arrepentido y ya ha sufrido bastante", explicó Emma García.

Terelu Campos también salió en su apoyo: "Ella tenía tal seguridad que no llegó a pensar en el dolor que podría provocar una afirmación como esa".

Ángela Portero explicó que Lydia hizo aquella afirmación en contra de la dirección del programa Salsa Rosa. "Luego se estuvo hablando y tirando del hilo durante meses y meses". "Y ahí participamos todos: presentadores, programas y Lydia Lozano", reconoció Emma García.

"Las personas que le dieron esa información eran personas de confianza de Lydia y sabían cómo es ella. Ella se apasionó con algo que pensaba que era verdad", prosiguió Terelu Campos. "A ella la engañaron. Creyó en las pruebas que le habían dado", continuó Emma García, que apoyó a la colaboradora. "Ya lo pagó, a nivel personal y profesional".