Santiago Abascal carga contra TVE por la elección de su fotografía: "Se les ha olvidado pintarme los cuernos"
10/11/2019

El presidente de VOX denuncia la disparidad entre su instantánea y la de los demás

A pocas horas de saber el resultado de las elecciones, Santiago Abascal ha criticado a la televisión pública por la instantánea que han elegido suya frente a la de los demás candidatos. RTVE publicó en página web un montaje fotográfico en la que salían Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y el líder de VOX.

Abascal considera que la elección de la instantánea no ha sido hecha de igual manera para todos. El político se defiende alegando que sus contrincantes salen con un rostro más amable mientras que él en su fotografía parece enfadado. "Qué grandes profesionales tiene RTVE a la hora de elegir las fotos. Pero se les ha olvidado pintarme los cuernos", ha comenzado el político español en Twitter.

Para él, la elección de cada fotografía está premeditada para lanzar un mensaje a favor de unos candidatos y en contra de otros de cara a los comicios. Asimismo, el presidente de VOX añade en su tuit que "Sánchez parece que no ha profanado una tumba en su vida".

La relación de Santiago Abascal con los medios de comunicación

Así pues, Abascal hace pública su disconformidad con el gesto de la cadena pública. Todo esto después del debate a cinco que se emitió el pasado lunes pese a los tensa relación que mantiene con TVE. No obstante, no es la única cadena con la que no tiene buena relación ya que no ha querido ser entrevistado por Pedro Piqueras en Telecinco ni tampoco asistir a La Sexta Noche.