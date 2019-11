El lamentable momento de César Vicente durante la entrega de Los 40 Music Awards Ecoteuve.es 9/11/2019 - 12:33 0 Comentarios

El actor, que presentó un premio con Ester Expósito, tuvo una bochornosa actuación en la gala

El actor César Vicente se convirtió en noticia por el vergonzoso espectáculo que protagonizó en la gala de Los 40 Awards, que emitió Divinity. El "nuevo chico Almodóvar" subió al escenario junto a Ester Expósito (Élite) para anunciar el premio a la mejor canción nacional.

El nombre del ganador, Beret con su tema Lo siento, lo tuvo que anunciar Expósito en vez de César Vicente, que tenía evidentes dificultades para centrarse en el guion.

Quedó claro que algo no iba bien cuando salieron al escenario. "Los que vengan de after, que saluden", dijo César Vicente. Después, al hablar de su canción favorita, dijo que no era la que más sonaba, que es la de "Campeones". "Campeones, oe, campeones, oe...", cantó.

"Pero la canción que a mí más me gusta es la que me hace sentir algo especial, ¡como los pimientos rellenos, mi amor!", añadió el artista mientras su compañera intentaba mantener el tipo.

Youtube Video

Las redes sociales aplauden la profesionalidad de Ester Expósito

La audiencia se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando sobre el escenario y de cómo la intérprete de Carla en Élite pudo salir airosa de la situación. Es por ello que las redes sociales se han volcado con ella alabando su profesionalidad y la paciencia que tuvo durante la entrega del premio.