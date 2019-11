Isabel Pantoja no presentará las Campanadas con Jesús Vázquez en Mediaset Ecoteuve.es 2/11/2019 - 11:40 0 Comentarios

El gallego despedirá el año desde un pueblo español elegido mediante votación

Isabel Pantoja ha entrado por todo lo grande a Telecinco. Su participación en Supervivientes otorgó unas audiencias históricas a la cadena. Además, a los pocos días de poner rumbo a España, se confirmó su papel como jurado en Idol Kids. Es por ello que su nombre sonaba con mucha fuerza para acompañar a Jesús Vázquez en las Campanadas.

Algo que podría alimentar la idea de ver a la tonadillera desde la Puerta de Sol era que ella protagonizó las Campanadas más vistas de la cadena junto a su hijo, Kiko Rivera y Jorge Javier Vázquez en 2011 (3.266.000 espectadores con un 22,1%). Además, durante la rueda de prensa de Idol Kids, la cantante se manifestó sobre los rumores y aseguró que "si estoy con Jesús Vázquez, sí".

No obstante, no todo quedó ahí ya que la cantante prosiguió diciendo que "a mí no me han dicho nada, la verdad. ¿Sabes qué pasa? El año que di las Campanadas fue el más visto de esta cadena y, entonces, todos los años, como sale mi imagen, todo el mundo se cree que voy a volver".

Paolo Vasile confirma que Isabel Pantoja no despedirá el año en Telecinco

Paolo Vasile, directivo de Mediaset, asistió el pasado jueves al aniversario de Ferrero junto a otros rostros televisivos como Jesús Vázquez e Isabel Presley. Fue en ese momento cuando el italiano negó tajantemente que Isabel Pantoja sea la compañera del presentador en las Campanadas de la cadena generalista que él regenta, tal y como confirma la revista Diez Minutos.

Además, Vasile ha confirmado que el presentador gallego no despedirá el año desde la mítica Puerta del Sol ya que lo hará desde un pueblo del territorio español que será elegido mediante una votación. Hasta el momento no se sabe si Vázquez tendrá compañía ese día tan especial.