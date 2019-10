Anabel Alonso carga contra Felisuco: "Tú no sabes qué es el humor, por eso tuviste que cambiar de profesión"

Anabel Alonso es uno de los rostros televisivos que menos se corta a la hora de dar su opinión por las redes sociales. De ese modo, la presentadora ha llegado a tener disputas por defender sus pensamientos. Además, la cómica defiende el humor con el que argumenta las cosas ya que no tiene intención de ofender.

En esta ocasión, la actriz ha protagonizado un desencuentro con Felisuco por el Día de la Hispanidad. El motivo ha sido el choque que Luis Fernando Pozo, miembro de la Brigada Paracaidista, sufrió durante la festividad.

La cómica publicó un tuit en el que bromeaba con el accidente del paracaidista mientras intentaba aterrizar: "¿Iba de farol?". Este comentario originó muchas críticas entre las que se encontró la de Felisuco que calificó el comentario de la actriz de "ruin y miserable".

Debería abstenerme, no darle publicidad, pero me parece tan ruin y miserable, tan alejado del humor que seguramente utilizará de excusa, que no puedo evitarlo.



Gracias a todos aquellos que trabajan por la libertad y la Constitución. En especial al cabo primero Luis Fernando Pozo https://t.co/VluxrjKvSK