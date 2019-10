Ruth Lorenzo manda un mensaje a Blas Cantó desde el hospital: "Te los vas a comer con patatas" Ecoteuve.es 6/10/2019 - 13:36 0 Comentarios

El artista ha recibido una oleada de muestras de cariño desde su confirmación para Eurovisión

Blas Cantó representará a España en próximo 16 de mayo en Eurovisión. La noticia fue confirmada el pasado sábado durante el telediario de la cadena pública. El cantante estaba en todas las apuestas y era uno de los artistas más pedidos hasta el momento. No obstante, otros vocalistas como Ruth Lorenzo o Diana Navarro también fueron aclamados por los seguidores del festival.

La intérprete de Dancing in the rain quiso expresar su alegría al conocerse la noticia de que el que fuera integrante de Auryn pondrá rumbo a los Países Bajos: "Ayer estuve ingresada por una intervención quirúrgica, nada grave. Justo ahora se me ha pasado la anestesia y he podido ver que mi precioso Blas Cantó va a Eurovisión. Olé mi murciano guapo, te los vas a comer con patatas".

Los cantantes españoles se vuelcan con Blas Cantó

No obstante, no es el único rostro que ha querido felicitar al artista. Tony Aguilar, Rayden, Soraya y Carlos Marco también se han sumado manifestando que Blas es un gran candidato para traer la tercera victoria de España en el festival de música.

