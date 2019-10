Blas Cantó se pronuncia sobre el tema para Eurovisión 2020: "Tenemos muchas canciones pero queremos la perfecta" Ecoteuve.es 5/10/2019 - 16:56 0 Comentarios

El cantante murciano asegura que seguirá el estilo musical que le caracteriza

Blas Cantó será el representante de España en Eurovisión 2020. Con una sonrisa que le cubría todo el rostro, el cantante estaba en los estudios de RTVE cuando se ha confirmado la noticia. El intérprete de Él no soy yo ha expresado sus primeras palabras: "Estoy muy feliz".

Respecto al tema que representará a España en la próxima edición poco se ha sabido hasta el momento. El cantante murciano ha asegurado que está trabajando en ello: "Tenemos muchas canciones escritas pero queremos la perfecta para Eurovisión" y ha añadido que "soy amante de la música y seguiré me estilo. Evidentemente no haré nada que no sea yo".

Por último, el que fuera integrante de Auryn ha expresado cómo se siente: "Me siento muy afortunado y muy responsable. Quiero que todo el mundo esté unido porque el arte hay que cuidarlo y esto se trata de música y sobre todo de España".