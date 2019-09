AR comienza su 15 temporada con Cristina Cifuentes y una exclusiva de Diana Quer 6/09/2019 - 12:54

Madrid, 6 sep (EFE).- La comunicadora Ana Rosa Quintana inicia este lunes la décimo quinta temporada de su magacine "El programa de Ana Rosa", el más longevo de la parrilla española, con una entrevista a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y una exclusiva "tremenda" sobre el caso de Diana Quer.

El adjetivo lo aporta la periodista, sin desvelar más detalles, en una entrevista con Efe en la que cuenta algunas de las novedades de la nueva temporada, marcada sin duda, dice, por la política.

"Este año va a ser un año muy importante en materia política, muy intenso, seguramente con nuevas elecciones -apuesta Quintana-, y con la sentencia del Procés, por lo que hemos reforzado mucho la mesa política. Y en actualidad, seguiremos el juicio de Ana Julia Quesada, que empieza este mismo lunes, y daremos una exclusiva "tremenda" sobre el asesinato de Diana Quer", precisa.

Además de la conversación con "la política más demandada de los últimos 14 meses", a la que acaban de imputar por el caso Púnica y "que nunca ha hablado", apunta Quintana sobre Cifuentes, la vuelta del verano sumará a los periodistas David Gistau, Esteban Urreiztieta y Javi Gómez, y a los políticos Elena Valenciano y Ramón Espinar y el guionista Juan del Val.

También como novedad se incorporará a la mesa política un ciudadano anónimo, el "quinto tertuliano", que aportará sus problemas reales. Se dará más importancia a la opinión de la calle y desaparece la sección "Qué hay de lo mío".

Para Quintana, parte del secreto del éxito de su programa es la pluralidad en la que ella, como directora, se empeña: "Lo llevas en el ADN, como periodista -puntualiza- no puedo hablar solo de lo que yo quiero, creo o me parece, sino que damos la información y el espectador decide".

"El programa de AR" cerró su última temporada antes del verano con los mejores datos de audiencia en diez años: el 19,1% de share y 626.000 espectadores.

"Es un regalo terminar prácticamente una vida profesional con un programa que dura quince años, es impresionante", se admira la madrileña, quien valora haber tenido "suerte", pero "también saber hacer equipo; es fundamental que sean buenos y que trabajen contentos, felices y orgullosos del sitio en el que trabajan".

En este caso, hablamos de más de un centenar de personas, entre colaboradores fijos e invitados asiduos, entre los que se cuentan periodistas acreditados, políticos -"no de primera línea", se apresura a precisar Quintana-, reporteros y equipos de producción y realización.

Ana Rosa fichó por Mediaset en 2004 y el 10 de enero de 2005 empezó su magacine; tiene contrato hasta dentro de "varios años", tampoco desvelados, aunque asegura que lo dejará "cuando la audiencia quiera y mi cuerpo lo diga".

El programa combina durante 4 horas y media -de 8,55 a 13,30- sociedad, economía, consumo, alimentación, salud, política, energía y entretenimiento, "que viene a ser como la vida misma, porque en la vida cabe todo", filosofa la periodista y empresaria, quien concluye: "Creo que el acierto es el modo en el que hemos colocado cada contenido".

"Pero lo más importante es la pluralidad, que estén representadas todas las sensibilidades, desde la ideología a la edad: todo. Intentamos tener una representación muy completa de la sociedad española", afirma.

Quintana se queja de que "durante un tiempo se publicaran informaciones contra nosotros absolutamente falsas" y reivindica que los magacines de televisión cumplen con la ley "con un cuidado exquisito".

"Estamos supervigilados. Yo veo cosas en prensa que sería inviable, impensable -resalta- que las pudiéramos hacer y si las hiciéramos sería un escandalazo".

Afirma seguir enamorada del periodismo, donde lamenta que haya mucha gente "mal pagada y mal valorada", y le gustaría poder "disfrutar un poquito" de todo lo que ha logrado en sus más de 30 años de profesión; eso sí, asegura que todos los que trabajan con ella saben que no es "nada susceptible" al halago ni a que le den "la razón".

"A mi me gusta el debate, la discusión y crecer. Y ya en mi casa no te quiero contar", se ríe esta madre de tres hijos, dos de ellos, adolescentes de 15 años que le han cambiado el nombre por el de "pesada"; todos ellos, afirma, le bajan el ego cada día: "Hago programas diarios desde hace 25 años. No tiene más mérito, dejas de salir y la gente se olvida, somos efímeros. Y el día que me vaya me iré, me marcharé de verdad".