Manolo Lama, sobre su despido de Mediaset: "Se equivocaron conmigo, rompieron a una pareja líder" Ecoteuve.es 11/07/2019 - 11:37 0 Comentarios

El locutor volvió hablar de su marcha forzosa del grupo que dirige Paolo Vasile

Manolo Lama no olvida. El periodista ha vuelto a hablar sobre su salida forzosa de Mediaset en 2016, una fecha que significó la muerte de Los Manolos, la cariñosa marca que se habían ganado él y Manu Carreño. Su informativo deportivo era líder indiscutible.

El locutor de COPE fue preguntado por este asunto por Juan Antonio Alcalá en La contraportada de El partidazo: "¿Te dolió?". "La salida de Cuatro me dolió por mis compañeros, no por mí y te lo digo de corazón. Yo soy un tío de radio y soy feliz en la radio. Mi familia y mis amigos trabajan en la COPE. Que una empresa me pusiera en la calle, la verdad es que no me dolía", empezó a contestar.

Lea también: Juan Antonio Alcalá recuerda su histórica bronca con José Ramón de la Morena en la SER: "Es una herida cicatrizada"

"Yo tenía claro desde el primer momento que la empresa se equivocaba con mi salida, pero no por ponerme medallas. Creo que era romper una pareja que funcionaba. Una pareja que durante diez años eramos líder de los productos deportivos informativos de este país", siguió Lama.

Manolo Lama: "Me fui perdonando cuatro años de contrato"

"Que se atrevieran a meter la tijera por la mitad yo sabía que era un riesgo y les salió muy mal, es evidente. (...) Tomó una decisión Paolo Vasile, Manolo Villanueva y los jefes de Supersport y me fui. Tengo que decir que me fui perdonando cuatro años de mi contrato porque llegamos a un acuerdo y no quise ir a tribunales", zanjó. [VÍDEO]