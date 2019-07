Tenso rifirrafe entre Alcalá y Rufián por Cataluña: "No son presos políticos, están en la cárcel por unos hechos" Ecoteuve.es 4/07/2019 - 12:04 1 Comentario

El diputado de ERC fue el invitado en la tercera entrega de 'La contraportada' de 'El partidazo'

"Hay muchas cosas que nos unen, pero hay una que nos separa: el independentismo. El querer irse de España. Tampoco soy un tío que tenga la palabra España en la boca todo el día". Así arrancó Juan Antonio Alcalá su entrevista con Gabriel Rufián en la tercera entrega de La contraportada en El partidazo en COPE.

"Yo escucho la COPE para hacer oído (...) Me planteaba un dilema cuando llegasteis a la COPE, pero primaba el hecho de ser fan vuestro", afirmó en primer lugar el diputado de ERC en el Congreso. Los primeros cinco minutos fueron distendidos: "Soy del Espanyol y un poquito del Real Madrid".

Pero el tema de Cataluña llegó después y ambos protagonizaron un intenso debate. "¿Por qué quieres romper España?", preguntó directamente después Alcalá. Rufián rio y contestó así: "Creo que lo que rompe España en un desahucio o alguien que le corten la luz que no puede pagarla".

"Si la quieres romper porque tú quieres separar un trozo de mi país y que sea independiente", insistió el periodista. "Muchos de nosotros queremos que la gente vote, que la gente decida. No es una propuesta nuestra sino que a tenor de los resultados electorales de forma reiterada es un clamor de la sociedad catalana", respondió Rufián.

"Estas cosas no se solucionan a palos, dando hostias a la gente o encarcelando a líderes políticos por muy mal que te caigan", siguió el catalán a lo que el locutor dijo: "Tampoco se solucionan con decisiones unilaterales porque hay gente en la cárcel no por sus ideas, sino por sus hechos". [Pinche para escuchar la entrevista completa]

Rifirrafe entre Alcalá y Rufián: "No son presos políticos"

Rufián: "Amnistía Internacional, que es un organismo respetable, dice que son presos políticos".

Alcalá: "No son presos políticos, Gabriel. Un preso político es alguien que está encarcelado por sus ideas y la prueba es que tú, con tus ideas independentistas estás aquí hablando en un medio de comunicación. (...) Están en la cárcel por unos hechos, no por unas opiniones".

Rufián: "La respuesta es siempre es la misma. Es un juicio político porque hay un partido político dentro: VOX. Es acusación popular. Vox. Pidiendo 500 años de cárcel a gente que lo único que hizo fue un referéndum".

Alcalá: "Ilegal. Ilegal. No, no. Ilegal"

(...)

Rufián: "¿A ti no te chirría en la misma frase referéndum e ilegal y urna e ilegal?"

Alcalá: "La Constitución prevé una hoja de ruta que no es la de los hechos consumados que no habéis hecho vosotros. Mayoría de dos tercios en el Congreso y en el Senado, nuevas elecciones, con la nuevas cámaras de nuevo mayoría de dos tercios, referéndum en toda España y entonces lo tenéis".

Rufián: "Hagámoslo".

Alcalá: "No lo habéis hecho".

Rufián: "¿Sabes cuántas veces se ha pedido un referéndum? 18 veces. 18 veces se ha pedido. 18 veces se ha dicho que no. (...) Lo unilateral es dar de hostias a la gente.

Alcalá: "Yo no estoy de acuerdo con los palos el 1-0, pero el 1-O era un acto ilegal".

Rufián: "También era ilegal hace 80 años la homosexualidad o la jornada de ocho horas. O la huelga. ¿Nadie se ha preguntado que esta gente gana elecciones? Es que nosotros hemos ganado las elecciones al PSOE hace dos meses".

Alcalá: "Bueno... relativamente".

Rufián: "Sin relativamente. Hemos sacado 15 diputados y un millón de votantes".

Alcalá: "En ninguna elección reciente, el independentismo ha sumado más del 50%".

Rufián: "No estoy en la cárcel porque no he firmado nada"

"Yo no estoy en la cárcel porque no he firmado nada. Hice una comida con mi familia en la que también me despedí", dijo luego Rufián que zanjó la intensa charla vaticinando el final: "Se terminará con una sentencia dura, condenatoria y eso se reflejará en las calles".