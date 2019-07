Iñaki Gabilondo salta a la COPE y desvela la verdad sobre su salida de la SER: "La empresa me lo pidió" Ecoteuve.es 15:01 - 3/07/2019 0 Comentarios

El locutor cuenta que PRISA pidió que abandonara 'Hoy por hoy' tras fichar por Cuatro en 2005

"Estaba muy contento haciendo programa, funcionaba estupendamente y yo tenía intención de seguir"

"Yo no quería que mi salida de allí fuera una caja de pino camino del tanatorio"

La contraportada, sección llevada a cabo por Juan Antonio Alcalá en El partidazo, tuvo en su segunda entrega a Iñaki Gabilondo como invitado. El periodista visitó los estudios de COPE y no dudó en tratar temas como su abandono de Hoy por hoy o su relación con Paloma Tortajada, fallecida hace unos meses.

La charla empezó con una declaración por parte de Gabilondo acerca de si echa de menos hacer radio en directo: "No exactamente, no separadamente de las otras cosas que vas añorando. A medida que te vas haciendo mayor, vas despidiendo cosas, vas dejando la pista central y vas jugando las pistas añadidas. Yo estoy muy contento porque sigo jugando aunque no sea en la pista central".

Lea también: La dramática situación de un arruinado César Vea ('Compañeros'): iniciará una huelga de hambre en la sede del PSOE

Después, trató su salida de la Cadena SER en 2005. La emisora comunicó que el locutor abandonaba la dirección del programa Hoy por hoy para presentar el informativo de Noticias Cuatro. "Soy un hombre de equipo y de empresa. Y mi empresa me lo pidió. Estaba muy contento haciendo el programa, funcionaba estupendamente y yo tenía intención de seguir aunque si que tenía necesidad de que la empresa me dijera como se salía de ahí", dijo sin apenas darle importancia.

Además, Gabilondo añadió que "cuando un programa va bien, nadie se acuerda del tema y yo no quería que mi salida de allí fuera una caja de pino camino del tanatorio. Entre lo que estoy haciendo y la caja de pino tiene que haber otras cosas".

Iñaki Gabilondo opina sobre el despido de Paco González de la SER

Iñaki Gabilondo no quiso pasar por alto el despido de Paco González de la SER, que provocó todo un terremoto en la radio deportiva: "Desde hacía tiempo, algunos teníamos la sensación de que podía pasar algo así. Yo no estaba en ese momento en la SER pero lo sentí. La SER es mi casa y vosotros eráis nuestros chicos, representabais algo muy identificador, muy querido para la casa. Aunque no estaba en la SER conocíamos mucho y lo sentimos de verdad".

Por último, el comunicador quiso dedicar unas palabras a Paloma Tortajada: "Quise mucho a Paloma, estuvo conmigo mucho tiempo y nos hicimos también amigos. Le ayude mucho y me ayudó mucho a mí. Era una luz que se encendía, la echo mucho mucho de menos".