Dani Mateo desmiente las palabras de King Jedet: "Me parece un ataque gratuito"

"Esas palabras nunca saldrían de mi boca", asegura el colaborador de 'El Intermedio'

En plena de semana del Orgullo, Dani Mateo ha sido acusado de haber hecho un supuesto comentario con tintes homófobos al influencer King Jedet en una conversación que tuvieron hace un año. "Dani Mateo me dijo que acabaría como un travesti cutre de Chueca", ha denunciado Jedet, mientras Mateo lo niega.

"He visto un post de King Jedet diciendo que le dije que hizo muy mal dejando Vodafone Yu porque acabaría conviertiéndose en una travesti cutre de Chueca. Si me conocéis sabéis que esas palabras nunca saldrían de mi boca. Ni los travestis me parecen cutres, ni Chueca me parece un sitio malo en el que vivir. Esa frase no tiene sentido, no podría salir nunca de mi boca", ha respondido Dani Mateo a través de Instagram.

Tras estas declaraciones, el colaborador de El Intermedio ha seguido argumentando que no tiene nada contra el artista: "La única prueba que puedo aportar a mi favor es que si yo pensara eso de los travestis y Chueca, para qué iba a pedir que tuviéramos a Jedet en el programa. Me parece que la visibilidad que da Jedet es buenísima. Fui yo quien lo pedí para mi programa. ¿Cómo iba a decir algo así? Me parece un ataque gratuito".

Dani Mateo y King Jedet mantienen una conversación telefónica tras la publicación del post

Cuando todo parecía haberse calmado, el cómico ha subido otro vídeo a su red social explicando que acababa de hablar con el influencer por teléfono: "He hablado con Jedet, él dice que dije eso con esas palabras y que se le clavaron en el corazón. Yo aseguro que no dije eso y si entendió eso fue porque me malinterpretó. Yo no me puedo creer que le dijera esa frase y, lo más importante, la condeno".

Por último, el periodista ha querido hacer un guiño a las fiestas del Orgullo expresando su deseo de que nada de esto enturbie esta festividad que él celebra y aplaude.