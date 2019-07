King Jedet: "Dani Mateo me dijo que acabaría como un travesti cutre de Chueca" Ecoteuve.es 14:52 - 2/07/2019 0 Comentarios

El artista desvela el encuentro con Mateo después de abandonar 'Vodafone Yu'

Tras el revuelo, el presentador se defiende: "Esas palabras nunca saldrían de mi boca"

King Jedet ha denunciado en Instagram un polémico comentario que supuestamente le hizo hace un año Dani Mateo, con quien coincidiera en el programa de radio Vodafone Yu. El artista, que aparece en la tercera temporada de Paquita Salas, ha desvelado el encuentro que tuvo con su excompañero un año después de abandonar el programa de Los 40.

"Hace un año coincidí en una première con Dani Mateo tras haber dejado mi trabajo en Vodafone Yu. Le saludé cordialmente y nos preguntamos cómo estábamos. Dani me preguntó que cómo me sentía al haber dejado el programa y le contesté que bien, que sentía que esa etapa había terminado", empieza el escrito.

"De repente, me dijo algo que se me clavó y que lleva un año dentro de mí queriendo salir: 'El programa te daba mucha credibilidad, que alguien como tú trabajase en un sitio serio era muy bueno para tu carrera... creo que has cometido un error y que no deberías haberlo dejado. Tu carrera está acabada... Ahora simplemente te convertirás en una travesti cutre de Chueca más", recuerda Jedet.

Asimismo, el youtuber ha querido denunciar estas presuntas palabras del presentador tras ser incongruentes con sus actos a favor del colectivo: "No me dolió que pensase que mi carrera estaba acabada, creo mucho en mí, me dolió que alguien que ha apoyado públicamente a la comunidad LGTBIQ pensase que me estaban haciendo un favor al dejar a alguien como yo estar en un medio serio y me dolió que tratase a las drag queens de Chueca como personas de cuarta cuando para mí son artistas que se lo curran mucho para poder vivir de su arte".

Para terminar, el artista se dirige directamente a Dani Mateo con unas duras declaraciones: "No les llegas a la suela del tacón y quizás, querido Dani, el problema es que tú eres un hombre heterosexual cis genero privilegiado y cutre más que se cree por encima del resto y deberías educarte en el respeto, tolerancia y libertad".

Dani Mateo niega las palabras de King Jedet

Tras estas declaraciones, Dani Mateo se ha convertido en Trending Topic en la mañana de este martes. El colaborador de El intermedio se ha visto obligado a dar explicaciones. Lo ha hecho a través de Instagram Stories.

"Si me conocéis, esas palabras nunca saldrían de mi boca dirigidas a una persona que conozco o no. A mí ni los travestis me parecen cutres ni Chueca me parece un sitio malo donde vivir. Esa frase no tiene sentido", dice.

Además, Mateo termina rompiendo una lanza a favor de la presencia del artista en su programa: "Es buenísimo. Lo quiero aquí conmigo. Jedet, tienes mi teléfono. Por favor, llámame y cuéntame de qué va esta movida".