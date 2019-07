La pregunta de Alcalá a Juanma Castaño sobre Madrid Central acaba con zasca: "¿Crees que al oyente de Algeciras le importa?" Ecoteuve.es 13:41 - 2/07/2019 0 Comentarios

Juan Antonio Alcalá entrevistó a su 'jefe' en 'El partidazo', que ya está de vacaciones

"Si Madrid Central hubiese sido una medida del PP, ¿la criticarían?", se preguntó Castaño

Juanma Castaño ya está de vacaciones. Juan Antonio Alcalá ha cogido el timón de El partidazo de COPE y, este lunes, ha recuperado la sección La contraportada en la que, precisamente, entrevistó a su 'jefe'. "Necesitaba un descanso desde mayo", dijo el periodista asturiano.

En una charla distendida, Castaño tocó diferentes temas. Uno de ellos fue la polémica sobre Madrid Central coincidiendo que la exalcaldesa Manuela Carmen visitan la emisora este martes. "¿Qué te parece a ti?", preguntó Alcalá.

"Pues mira, al principio me cabreó y luego lo fui entendiendo. No me cambió tanto la vida", empezó a responder el locutor. "Creo que si se hace por el bien de los ciudadanos y por el aire que respiramos, no deberíamos estar tan preocupados por el hecho de meter el coche hasta el centro de la ciudad".

"En política, las decisiones, en función de quien las tome, son buenas o malas. Hay gente que, como esto es una decisión de Carmena, la critica. Si fuera del PP esa decisión, ¿la criticarían? Porque yo veo que en grandes ciudades europeas, también está cortado el tráfico en el centro", terminó Castaño.

"Voy a hacer como Broncano con lo de las pasta y el sexo. Voy a hacer la pregunta de Madrid Central a todos", dijo después Alcalá a lo que Castaño le lanzó un zasca. "¿Por qué te obsesiona tanto? No tiene tanto interés ¿Al oyente de Algeciras crees que le importa?". "Es posible que no. Bueno, pues a lo mejor no se la hago", zanjó Alcalá. [Puede escuchar el momento a partir del 03.50]