Fuerte discusión entre José Luis Rodríguez Zapatero y Rubén Amón: "Es muy serio" Ecoteuve.es 1/07/2019 - 12:34 0 Comentarios

El expresidente del Gobierno se queja por el artículo del periodista en 'El País'

"Usted no tiene derecho a decir que yo soy partidario del indulto", ha dicho Zapatero

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el periodista Rubén Amón han mantenido un tenso rifirrafe en Onda Cero a propósito de unas declaraciones del político que luego fueron criticadas por el columnista en El País.

Todo sucedió cuando Zapatero dijo en Rac1 que habría que "estudiar el indulto" a los políticos presos. El expresidente, ha explicado muy enfadado, se refería al "proceso administrativo" pero "yo no he dicho que sea partidario o no de ese indulto". "Usted no ha escuchado la entrevista y si la ha escuchado, lo ha malinterpretado. Y es muy serio", se ha quejado.

Rubén Amón se ha defendido explicando que, a su juicio, decir que hay que estudiar el indulto en el contexto en que se hizo "está haciendo una reflexión que va más allá del trámite administrativo".

"Usted ha construido un artículo sobre dos fakes. No pasa nada, todos nos equivocamos"

"Yo no he dicho que sea partidario del indulto o no. Usted es una persona inteligente, ¿no? Usted no puede decir que yo me he pronunciado a favor del indulto. Y lo ha escrito", ha insistido Zapatero, en tono bronco. "Usted ha construido un artículo sobre dos fakes. No pasa nada, todos nos equivocamos".

"Si usted se refiere a que solo es un trámite administrativo, me he equivocado", ha asumido Amón. "Es un juicio de intenciones que no cabe en el periodismo. ¿La interpretación para usted es decir que soy favorable al indulto sin haberlo hecho? Olé el periodismo interpretativo", ha seguido el expresidente. "Usted no tiene derecho a decir que yo soy partidario del indulto".

"Entonces me equivoqué rotundamente al interpretar lo de 'estudiar un indulto", ha concluido el periodista.