Netflix pagó 3.146 euros de impuestos en España: "Lo mismo que un mileurista" Ecoteuve.es 19:25 - 28/06/2019 0 Comentarios

Javier Ruiz, jefe de economía de la SER, destapa las cifras de las grandes plataformas

La tasa que el Gobierno quiere imponer a Netflix para financiar RTVE ha creado controversia entre los ciudadanos y Javier Ruiz ha querido manifestar su opinión. El jefe de economía de la Cadena SER ha revelado mediante un vídeo publicado a través de la cadena de radio española la cantidad que Netflix paga al año, un total de 3.146 euros, "los mismos que un mileurista".

El periodista ha querido indagar más en el tema y ha destapado la cantidad de dinero que pagan Amazon y HBO, 55.000 y 45.000 euros respectivamente, apuntando que estas son tasas para PYMES. Para explicar el por qué de estas cantidades ha manifestado que "todos ellos crean sociedades en paraísos fiscales, fuera de España. Aquí solo tributan por cuestiones puramente comerciales".

Javier Ruiz critica duramente la elusión fiscal de Netflix

El presentador aporta más datos y certifica que de los más de 210 millones de euros que Netflix ingresa en España de las suscripciones, tan solo "acaban pagando un 0,0001% en impuestos de nuestro país".

Tras esta afirmación, el expresentador de Las mañanas de Cuatro se dirige al espectador manifestando que "con todo esto, compare la cifra de Netflix con la de usted. Paga lo mismo que un trabajador que paga 24.000 euros en nómina. Paga lo mismo que una secretaria en un buen puesto de trabajo. No es un delito, es elusión fiscal, no fraude fiscal. No es ilegal, es altamente inmoral".

Respecto a los suscriptores de estas plataformas, Netflix cuenta con casi 6.400.000 suscriptores, Amazon con 3.700.000 aproximadamente y HBO con cerca de 2.000.000. Estas cifras revelan un dato esclarecedor y es que pueden llegar a manejar un volumen muy grande de este negocio.