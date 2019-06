Julia Otero desvela la tremenda bronca que tuvo con José Luis Moreno: "Espero que no me lo cruce, es terrible" Ecoteuve.es 20/06/2019 - 19:05 1 Comentario

La periodista cuenta que el productor llegó a amenazar al equipo del programa 'Las cerezas'

Julia Otero ha desvelado en su programa de Onda Cero el lamentable encontronazo que tuvo con José Luis Moreno hace más de diez años. Durante una conversación sobre "la caspa televisiva", la periodista empezó a contar a sus oyentes la terrible experiencia.

Ocurrió en Las Cerezas, programa que la gallega presentaba en Televisión Española durante la temporada 2004-2005. Era habitual que el formato tuviera una broma para sus invitados, a los que Otero informaba para que no les pillara de imprevisto en directo.

Sin embargo, el productor no se tomó muy bien la idea que el programa tenía para él. "Cuando se lo conté se puso a chillar... y a mí no me chilla ni Dios", explicó la periodista. La tensión era tal que José Luis Moreno llegó a amenazar a los miembros del equipo: "A un compañero de producción le dijo 'te arrepentirás de haber nacido".

Afortunadamente, el programa pudo emitirse con normalidad porque Moreno hizo como si no hubiese pasado nada. Sin embargo, Otero no se lo ha perdonado: "Espero que no me lo cruce en otra ocasión porque es terrible. Eso no se le puede hacer a nadie que presente un programa de televisión".