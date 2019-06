Daviz Suárez vuelve a Twitter con un monólogo dedicado a "los ofendidos" tras su despido de la SER Ecoteuve.es 12/06/2019 - 19:44 0 Comentarios

El cómico realizó un polémico chiste sobre las personas con síndrome de Down

David Suaréz contraataca tras ser despedido hace dos meses de la Cadena Ser después de un polémico chiste sobre las personas con síndrome de Down. El cómico, que colaboraba con Dani Mateo en el Yu: no te pierdas nada de Los 40, no había vuelto a escribir nada desde entonces en redes sociales.

El humorista ha vuelto a agitar la polémica con un vídeo de siete minutos de duración dedicado a "la gente que se ofende muy fuerte". En primer lugar, simula una llamada telefónica en referencia a su despido del programa de Los 40 patrocinado por Vodafone: "Hola Yoigo, ¿os queda hueco?".

"Hoy quiero hablaros de la gente que se ofende por un chiste (...) Ahora todo el mundo piensa que ofenderte te da privilegios o poderes. Ofenderte te da derecho a tuitear lo ofendido que estás. Ya está", dice.

Suárez afirma que lo que más le gusta a los ofendidos es "defender minorías a las que ni siquiera pertenecen. Que digo yo, si ser una minoría ya es jodido, imagínate como debe ser si encima una gran mayoría de gilipollas deciden por ti que no se pueden hacer chistes sobre ti mismo".

Después de una reflexión sobre la comedia, el cómico termina definiéndola así: "Cuando dices aquellas cosas que se supone que no deberías decir, cuando dices lo más inapropiado en el momento más inoportuno". Y 2019, es el momento más inoportuno, "por eso hay que hablar de todo esto ahora más que nunca, porque cuanto más nos digan que no podemos reírnos de algo, más habrá que hacerlo".

