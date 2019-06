Carlos Herrera desvela el estremecedor mensaje que recibió de la pareja cubana antes de morir en Ayamonte Ecoteuve.es 11/06/2019 - 11:14 0 Comentarios

El locutor de COPE contó que conocía a Erasmo Lezcano: "Era mi contacto en Cuba"

Herrera ha puesto a disposición de la Policía dicho mensaje, que le dejó "fuera de juego"

Carlos Herrera sorprendió este lunes a sus oyentes de COPE al desvelar que recibió un mensaje de la pareja cubana asesinada en su casa de Ayamonte (Huelva) y que le dejó "fuera de juego".

"Les tengo que contar algo", dijo el locutor para explicar continuación que conocía a la pareja y que el hombre era el cubano Erasmo Lezcano, de 53 años. "Era mi contacto en Cuba, quien me esperaba en el aeropuerto, quien me llevaba, quien me abría puertas era él. De vez en cuando me brindaba alguna información que para mí pudiera ser interesante", afirmó.

"Cuando dicen ex funcionario cubano, Lazcano era coronel del Ejército cubano, además condecorado en Angola, hombre de consejo de Estado, de la línea quizá de Roberto Robaina", siguió diciendo.

"Salió de Cuba. Escribía y me enviaba sus artículos, sus cosas. Hablábamos de vez en cuando. Dos horas antes, quizá dos o quizá tres porque no conozco la hora del crimen, me manda el siguiente mensaje con una fotografía de su mujer y de su hijo: Vinimos para ganar, para sumar, no para perder y dividir lo poco que tenemos. Mira estas fotos. Y recuerda cuántas ilusiones, cuántos sueños, cuántos planes juntos. Y ahora, romper toda esa historia", leyó Herrera.

Herrera pone a disposición de la Policía el mensaje de la pareja de Ayamonte

"Con el mensaje que recibí quedan pocas dudas. Este mensaje lo pongo a disposición de la Policía. Es de las 5.48 horas de la mañana", terminó Herrera, que se enteró de la noticia a través de una llamada de su compañero Felix Machuca. La Guardia Civil lo investiga como posible caso de violencia machista.