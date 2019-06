Toni Garrido reconoce sus errores tras anunciarse su salida de la SER: "No hemos estado a la altura" Ecoteuve.es 7/06/2019 - 10:07 0 Comentarios

La emisora de PRISA prescinde del periodista en el segundo tramo de 'Hoy por hoy'

La Cadena SER anunció este miércoles importantes cambios en su programación de cara a la próxima temporada. Pepa Bueno salta al Hora 25 y Àngels Barceló a las mañanas con Hoy por hoy, que unifica sus contenidos en un solo bloque. Con esta maniobra, la emisora prescinde de Toni Garrido después de dos años al frente del segundo tramo del programa.

El periodista no ha querido esquivar el asunto y un día después, este mismo jueves, se pronunciaba sobre su salida de la radio en el arranque de su franja: "Buenos días, 6 de junio ya. Frío en el norte y mucho sol en el resto del país. Bueno... algunos nubarrones", comenzó diciendo en una evidente analogía sobre el nuevo rumbo que ha tomado su carrera.

"Muchos ya lo saben, pero por si acaso, se lo cuento yo... porque estas cosas debemos contárselas nosotros. Hay cambios en la SER", afirmó recordando el 'intercambio de cromos' entre Bueno y Barceló. "Dos de las mejores profesionales del país al frente de los dos programas más relevantes de este país. Tiene todo el sentido", continuó diciendo en un elogio a la labor de sus compañeras.

"A nosotros nos toca recoger, dejar esto limpio y dar las gracias. No seguiremos la temporada que viene. Se lo cuento con total confianza, ya que ese es el motor de este invento. La confianza. Ustedes en nosotros, nosotros en ustedes, nosotros en nosotros... y si no seguimos aquí, es que no hemos estado a la altura de su confianza. Créanme que lo siento", lamenta Garrido, que hace autocrítica dos temporadas después de aterrizar en Hoy por hoy como sustituto de Gemma Nierga.

El mensaje de "gratitud" de Garrido a la SER

Antes de dirigirse a sus jefes, Garrido ha querido expresar lo duro que ha sido (y que es) enfrentarse a un oficio como este en los tiempos que corren. "A estas alturas de la vida, uno ya no tiene miedo al frío o a la intemperie. ¿Han visto el programa ese donde sueltan a un hombre de un helicóptero en medio de la montaña y tiene que sobrevivir comiendo caca de oso y bebiendo agua de lluvia. Pues trabajar en estos tiempos es lo mismo, pero sin agua de lluvia", ha afirmado.

"Este es un oficio cambiante y lleno de desafíos, pero lo compensa el hecho de que trabajar en la radio es la cosa más divertida que se puede hacer con los pantalones puestos", ha declarado antes de lanzar un mensaje a los responsables de la emisora.

"Me voy lleno de gratitud. Mi agradecimiento a la SER, no puede ser de otra forma, es profundo y sincero", ha asegurado el locutor, que destaca "el privilegio" que ha tenido de pilotar un programa como Hoy por hoy todas las mañanas. "Suerte a los de enfrente porque a los de aquí no les va a hacer falta", ha sentenciado.