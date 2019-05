Gran bronca entre Manolo Lama y Juanma Castaño por el "esperpento" de Sergio Ramos: "Te ha dejado con el culo al aire" Ecoteuve.es 31/05/2019 - 12:26 0 Comentarios

Los locutores se 'enzarzan' en 'El Partidazo' por la polémica del defensa

Manolo Lama protagonizó este jueves en El Partidazo un espectacular enfado con el resto de tertulianos.

"Esperpéntico Ramos: de plantear irse a China al 'jugaría gratis en el Madrid". Con este duro titular atizaba el diario Marca al central merengue después de la contradictoria rueda de prensa que convocó para "aclarar toda la polémica" surgida a raíz de que Florentino Pérez confirmara en El Transistor que el jugador le había pedido la carta de libertad para marcharse del club. Esta información fue confirmada además por Manolo Lama a comienzos de semana en COPE.

Lea también: Manolo Lama: "Han dejado morir a Los Manolos hasta que Pedrerol les ha ganado"

Por tanto, tras la comparecencia de Sergio Ramos ante los medios, el programa presentado por Juanma Castaño analizó sucedido y varios de los tertulianos advirtieron a Lama: "Ramos te ha dejado con el culo al aire". El periodista enseguida salió a defender que no iba a borrar "ni una sola coma de lo que he dicho".

"Todos sabemos de dónde vienen las cosas, es como si salgo yo diciendo todo lo que tú dijiste a las 23:30 horas del lunes de David Villa. Yo le llamo y le digo '¿pero por qué me has utilizado de esta forma?", le dijo Juanma Castaño en unas palabras que terminaron de encender al locutor. "Eh, eh, eh, eh, un momento. Mira, yo llevo currando en esto 40 años y a mí no me utiliza nadie. ¿Me oyes? ¡Nadie!", replicó Lama muy enfadado mientras castaño insistía en su tesis.

"Tengo la sensación de que se ha aprovechado", afirmó el presentador. "Que te quede muy claro: a mí, entérate bien, no me utiliza nadie. Cuando doy una información, va a misa", contestó firme Lama. "No digas que me han utilizado", le pidió al conductor del espacio, que no entendió su reacción. "A ver si ahora te vas a ofender por esa expresión...".

Y cuando parecía que las cosas empezaban a calmarse, entró en escena Siro López para volver a reavivar la bronca: "Manolo, yo te escuchado a ti decir que a mí me ha utilizado Mourinho. A ver si la película vale para unos y no para otros", le recriminó. "Yo doy noticias, no me utilizan. Si cada vez que cada uno da una noticia es que le utilizan, vamos jodidos", sentenció Lama.