Pilar Rahola rompe a llorar por los presos catalanes: "Son pacifistas y demócratas"

Los cinco presos del procés electos recogen sus actas en el Congreso

Pilar Rahola ha roto a llorar en El món a Rac1, programa de la emisora catalana RAC1, cuando se hablaba los diputados presos catalanes, noticia este lunes por realizar los trámites pertinentes para recoger sus actas de diputados.

El conductor del espacio ha hecho referencia al "momento histórico" que estaban viviendo, mientras se escuchaban de fondo los sollozos de Pilar Rahola.

"Yo me he emocionado, lo siento... Es que sufrimos mucho, ostras. No sé, tiene mucha carga emotiva, no hay derecho a lo que pasa con ellos, no hay derecho", justificaba la periodista indignada.

Pilar Rahola: "Son muy buena gente, son demócratas"

Así, la también colaboradora del programa de Risto Mejide en Cuatro ha tenido unas palabras de alabanza para Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, aunque se ha disculpado por no poder ofrecer un análisis político, más allá de la emoción.

"Es pura emoción. Hace mucho tiempo que estamos sufriendo mucho. Son muy buena gente, son pacifistas, tienen ideales, son nuestros representantes, son demócratas", alegaba la periodista, quien ha asegurado que "les están haciendo mucho daño a estos políticos". [Puede escuchar el momento a partir de 04.34]