El emotivo homenaje de Iñaki Gabilondo a Paloma Tortajada en la SER: "Estuve junto ella hasta ayer" Ecoteuve.es 25/04/2019 - 10:37 1 Comentario

El periodista recuerda el paso de la aragonesa por la emisora de Prisa

La periodista Paloma Tortajada ha fallecido a los 49 años en Madrid víctima de un cáncer, tal y como ha informado la Cadena COPE. La locutora aragonesa formaba parte del equipo matinal de la emisora desde hace años y era una de sus voces más reconocibles. Iñaki Gabilondo, que compartió muchos años de radio con ella en la SER, ha querido dedicarle unas emotivas palabras de homenaje. Además, ha desvelado que estuvo con ella hasta sus últimas horas.

"Paloma empezó con nosotros en la SER, era una chica muy joven. Se identificó inmediatamente con el trabajo de la casa y la casa con ella. La radio establece una relación de familia con los oyentes, una relación que no tiene nombre: no somos hermanos, ni primos, ni cuñados, ni tíos por lo que sé que esta es una noticia que muchos oyentes comparten con nosotros", empezó diciendo.

"Una voz soberbia, una gran calidad como persona y una mujer maravillosa que representa muy bien a ese colectivo de profesionales que conecta con la gente. Paloma trabajó durante muchos años en la noche, en ese turno previo al que abre al Hoy por Hoy viviendo en esa sombra del trabajo en una nivel de calidad absolutamente extraordinario", ha declarado.

Gabilondo estuvo con Paloma Tortajada hasta el final

"La nobleza de Paloma estaba tan por encima de cualquier otro aspecto que todos los que la conocieron se enamoraron de ella. Todos la querían. Aquí en la SER o en la COPE o donde se ha tenido oportunidad de estar con ella", ha señalado.

"He estado con ella estos últimos días, hasta ayer, recorriendo un camino que no podía conducir a otro desenlace y que se lleva a una mujer muy joven, de 49 años, que entregó su vida a la profesión. Toda su vida a la profesión esperando que llegara la ocasión de empezar ese tramo de otra oportunidad vital que finalmente no ha llegado", ha concluido emocionado.