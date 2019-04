David Suárez se pronuncia sobre su despido de la SER: "Es una bajada de pantalones" Ecoteuve.es 17:55 - 24/04/2019 2 Comentarios

El humorista critica la decisión que ha tomado la emisora este miércoles

David Suárez, colaborador de Yu, no te pierdas nada, ha lanzado a sus seguidores un comunicado a través de Twitter en el que se ha hablado de su despido de la Cadena Ser después de hacer un polémico chiste sobre las personas con síndrome de Down.

El humorista ha comenzado su defensa explicando que su mensaje no responde a un hecho real, sólo a "un chiste": "Mi tuit no era más que un chiste, y como tal, forma parte única y exclusivamente del terreno de la ficción. No es ni una opinión, ni por supuesto un hecho real".

Así, ha añadido que su intención "nunca ha sido ni será herir a las personas con Down y sus familiares" y ha expresado su repulsa hacia la gente que lo hace. No obstante, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad denunció ante la Oficina de Delitos de Odio a la Policia sus "agresiones verbales".

David Suárez, de su despido: "Es una bajada de pantalones"

"Soy cómico y mi género es el humor negro, que es un camino pedregoso, que transita por carreteras complicadas", ha indicado David Suárez, que ha afirmado también que "su personaje en el escenario plantea situación moralmente abyectas para, precisamente, señalar lo abominable de las mismas".

Ha recalcado, así, que su intención "no es ir contra las minorías", sino "contra la gente que justificar sus ganas de coartar la libertad de expresión".

Su comunicado en Twitter también contiene una pulla a Vodafone, la empresa patrocinadora de Vodafone Yu: "Es una la bajada de pantalones de empresas frente a las amenazas de unos guardianes de la moral ávidos de imponer su doctrina identitaria".

Por ello, se ha permitido la licencia de continuar bromeando con el asunto en sus redes sociales. Además de retuitear el polémico tuit, que data del pasado 18 de abril, para que lo vean más usuarios, ha lanzado un mensaje a otra compañía telefónica: "Hola, Yoigo. ¿Os queda hueco?".

Aun lamentando haber causado "dolor" a su familia en los últimos días, el humorista ha terminado así su escrito con un alegato por la comedia y la imaginación: "Son lo único que nos queda. Que no nos la roben".