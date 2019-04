La tremenda rajada de Paco Gónzalez contra la SER tras el liderato de 'Tiempo de juego' en el EGM: "¡A mamar!" Ecoteuve.es 15/04/2019 - 17:23 0 Comentarios

El director del programa de COPE criticó a la emisora rival por 'vender' que ellos son los que ganan

El cómputo global de sábado y domingo que hace el EGM sitúa por delante a 'Tiempo de juego'

El primer EGM de 2019 ha desencadenado una guerra fría entre la COPE y la SER. La emisora de Prisa, que ha visto cómo su liderato ha perdido fuerza, ha lanzado una campaña de marketing orientada a desprestigiar los buenos resultados de su rival. Así, por ejemplo, hace unos días, la SER se mofaba de Carlos Herrera: "Enhorabuena por ser tan buen segundo".

A lo que respecta a la programación deportiva, Tiempo de juego de Paco González ha dado el sorpasso a Carrusel Deportivo de Manu Carreño. Sin embargo, la SER 'vende' que ellos son líderes, lo que ha cabreado mucho al primero. El locutor de COPE dedicó este domingo un largo discurso en directo para destapar la mentira y reivindicar que ellos son los líderes.

"Esta semana se han publicado los últimos datos de audiencia, según el EGM, cosa que, la verdad, no presto mucha atención. Pero bueno, estoy contento porque veo felices a los compañeros al dar a Tiempo de juego el programa líder de la radio deportiva española con 1.600.000 [oyentes], que me parece que son 4.000 más que Carrusel Deportivo, el segundo clasificado", afirmó.

"La credibilidad que se gana con mucho tiempo, yo no estoy dispuesta a perderla por contarles a ustedes una mentirijilla, pero hay cadenas que la pierden porque ahora mismo, la SER está diciendo en su publicidad que ellos son líderes", siguió diciendo.

Paco González: "El cómputo lo hace el EGM, no yo"

"Si creen tanto en el EGM, entonces tienen que asumir que es Tiempo de juego. Porque sí. Porque se hace un cómputo del sábado y del domingo (...) El cómputo lo hace el EGM, no lo hago yo sumando y dividiendo", declaró.

"El sábado, los oyentes que le da el EGM a Tiempo de Juego son 1.490.000 y a la SER, Carrusel, 1.476.000, que son 14.000 menos. Los domingos, 'Tiempo de Juego' 1.710.000; Carrusel, 1.715.000, que son 5.000 más. El cómputo, que lo hace el EGM y no yo sumando y dividiendo, es 1.600.000 a 1.596.000", declaró. ¿Que es por poco? Sí, pero te aguantas, igual que otras veces nos hemos tenido que aguantar nosotros".

"Luego salen con la tontería del horario homogéneo, no sé qué... Horario homogéneo: domingo, de once horas, en nueve estamos por delante (...). El sábado, de once horas, en ocho estamos por delante (...). Nadie de aquí se va a jugar la credibilidad de este programa para decir que somos líderes si no lo somos", prosiguió.

Paco González: "Toca mamar. Tiempo de Juego es líder"

"Tantas veces nos lo han negado, y a mí es que me da igual porque los oyentes de Tiempo de Juego son líderes en todo, pinchazos en internet, en facebook, twitter, Instagram... En todo lo que es medible siempre es líder Tiempo de Juego. Y desde luego en recaudación, que eso es lo que más les duele. Entonces, a quien se encarga del márketing, que mucho me temo que será mi amigo Daniel Gavela, en fútbol, cuando pasan estas cosas y aunque sea por poco, se dice solo una cosa, que es "¡A mamar!". Toca mamar. Tiempo de Juego es líder", estalló.

"Nosotros, que hemos perdido muchos EGM, hemos dado la enhorabuena a los rivales siempre. Hemos dicho 'somos segundos' y lo hemos reconocido. Hemos sabido perder y estamos aprendiendo a ganar porque no estamos muy acostumbrados. Ya está", apostilló Pepe Domingo Castaño.

