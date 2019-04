Pepe Domingo Castaño renueva un año más en 'Tiempo de juego', en plena euforia por el EGM: "Se lo debíamos a Cope" Ecoteuve.es 11/04/2019 - 11:16 0 Comentarios

El veterano anuncia su continuidad y celebra "aliviado" el subidón de la emisora

"Algo estaba mal en la medición y eso me cabreaba", ha dicho Pepe Domingo

Carlos Herrera también festejó los datos: "Esto se celebra trabajando"

Se daba por hecho, pero este miércoles se hizo oficial: Pepe Domingo Castaño continuará un año más en los micrófonos de la COPE. La voz inconfundible de la radio deportiva española lo anunció en El partidazo de Juanma Castaño culminando un día de auténtica euforia por el subidón de la emisora de los obispos en el EGM.

"Creo que Paco González es un hombre al que hay que respetar porque es el causante de que todo este tinglado. Hay que respetarle y acompañarle. Así que para evitar que Paco se ponga a llorar y se enternezca con el futuro, no tendré más remedio que seguir, por lo menos, un año", dijo el veterano locutor.

Eso sí, Pepe Domingo afirmó que su compañero se debe "mentalizar de que esto no dura para toda la vida". "Esto no es un chicle que se estira, esto un día tiene que parar", manifestó en la conversación mantenida con Castaño.

El "alivio" de Pepe Domingo Castaño con el EGM

La primera oleada del EGM de 2019 dio una inmesa alegría a la COPE y, en particular, a los programas deportivos de la emisora. Tanto Tiempo de juego como El partidazo experimentaron importantes crecimientos, algo que celebraron. "Cuando ha entrado Pepe Domingo por la redacción, la gente le ha hecho un pasillo de honor. Ha entrado como lo hacían los emperadores en Roma", reveló Castaño.

De los resultados del EGM habló también Pepe Domingo: "Estoy sobre todo, aliviado. Esto se lo debíamos a COPE, a la audiencia y a todo el equipo de locos que hace casi nueve años dimos uno de los saltos mediáticos más gordos de la historia".

Para él, se ha resuelto "una injusticia". "Tengo una manera muy particular de medir audiencias. A mí la calle me dicta si estamos en el buen o el mal camino. Voy de viaje por España y si me paran para darme la enhorabuena, no era normal. Algo estaba mal en la medición y eso me cabreaba", siguió diciendo.

Aun así, el locutor se mostró precavido aunque tampoco perdió el sentido del humor bromeando con su compañero: "Seguro que el próximo EGM estáis ahí, aunque el EGM de julio no me gusta porque nos trata bastante mal. Estás en el buen camino".

La celebración de Carlos Herrera y la sorpresa de sus hijos

Quien puede estar más contento con los resultados del EGM es Carlos Herrera. El periodista consiguió su mejor dato de su carrera al lograr 2.492.000 oyentes, o lo que es lo mismo, a solo 148.000 de dar el 'sorpasso' en las mañanas con Pepa Bueno en la SER.

El locutor fue sorprendido con su hijo Alberto, que entró al estudio con una tarta con la silueta de su cara. "Cuando llevas varias oleadas en picado tienes un problema y cuando es al revés estás satisfecho, pero sin llegar a volverte loco. Esto se celebra trabajando", afirmó Herrera.

Además, su hija Rocío Crusset le llamó desde Nueva York: "Papa, te tengo que querer mucho, que son las 04.00 de la mañana. Enhorabuena. ¡Qué pelotazo!", dijo emocionada.