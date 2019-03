Iñaki Gabilondo y su dura reflexión sobre Vox: "Es el franquismo, lo que nos quisimos quitar de encima" Ecoteuve.es 18/03/2019 - 12:11 0 Comentarios

El periodista vlaora el auge de la ultraderecha en una entrevista con Ignacio Escolar

"Vox es inteligente al esconderse detrás del barullo que monta el Partido Popular"

"Hay que evitar que la derecha tripartita llegue al poder, sería una desgracia", dice

Iñaki Gabilondo se ha convertido en uno de los protagonistas de este lunes después de conceder una entrevista a Ignacio Escolar en la que hace un repaso en profundidad a la actualidad política del país a falta de poco más de un mes para las elecciones generales.

El periodista ha reflexionado sobre el repentino silencio de VOX, que tras varios meses haciendo ruido en los medios, permanece sospechosamente desaparecido: "Yo creo que no es que no se estén atreviendo a hablar. Están siendo muy inteligentes. Están escondidos detrás del barullo que monta el Partido Popular", ha empezado diciendo en sus palabras a eldiario.es antes de dar abiertamente a su compañero su opinión sobre la formación que lidera Santiago Abascal.

"Para mí VOX es el franquismo. No quiero entrar en planteamientos técnicos, que se los dejo a los expertos en política; ellos sabrán cómo se disecciona ese producto. Yo tenía 33 años cuando Franco se murió. Es decir, viví 33 años de mi vida, casado y padre de tres hijos, con Franco en mi cabeza, en mi corazón, en mi mundo y en mi alma", comienza recordando. "Si tuviera que explicar en qué consiste este pensamiento ultra españolista, ultra centralista, basado en estos principios de patria, Dios, España, los viejos valores Ponle el color que tú quieras, pero Vox es el franquismo", explica.

"Me resulta absolutamente reconocible porque lo viví. Me rejuvenece, me devuelve a mi infancia, a mi juventud. Porque Vox es exactamente eso. Es exactamente lo que nos quisimos quitar de encima", concluye Gabilondo antes de valorar si ha sido positivo que esa corriente ultraderechista se haya terminado emancipando del Partido Popular.

"Hay que evitar que evitar que la derecha tripartita llegue al poder"

El presentador de #0 asegura que fue bueno que la derecha "absorbiera ese pensamiento", porque se continuó "sin contratiempos" un camino que de otro modo hubiera sido muy difícil. "Ese pensamiento ha estado siempre ahí, emboscado, y en la historia del Partido Popular hemos notado sin dificultad las señales de este colectivo. Ahora, a mi juicio, es bueno que haya salido", analiza.

"Lo que no es bueno es que haya salido y que el partido de derechas del cual procedía, en lugar de haberse colocado en una derecha homologable a la europea, haya hecho un juego de mimetización con ellos. No me parece bueno que haya ganado FAES, que haya ganado Aznar. Por eso Vox apenas está haciendo campaña. Porque se la están haciendo los demás", opina el periodista.

Finalmente, Iñaki Gabilondo hace una reflexión sobre lo que puede pasar si finalmente se impone el bloque de la derecha formado por Ciudadanos, VOX y el PP: "Hay que intentar evitar que esa derecha tripartita llegue al poder. A mi juicio, desde mi punto de vista, sería una auténtica desgracia. Sin ignorar que enfrente, la otra alternativa está también condenada a ir dando bandazos sin poder moverse mucho", afirma.

"Estamos condenados a vivir así hasta que la sociedad política española se haga adulta de una vez y de pronto descubra la pólvora: que los problemas fundamentales de este país no se pueden resolver sin grandes acuerdos. Y los grandes acuerdos ahora mismo no son posibles porque los partidos se niegan a aceptarlos", sentencia.