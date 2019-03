Morientes se defiende tras su despido de Movistar+: "Nunca actué con mala fe, no sabía lo que era DAZN" Ecoteuve.es 5/03/2019 - 20:54 0 Comentarios

La plataforma rescindió de su contrato al comentar un partido en la plataforma rival

"Siempre pensé que la competencia era Mediaset y Antena 3", ha declarado

Fernando Morientes ha roto su silencio este martes después de ser despedido de Movistar+ de forma fulminante al comentar la final de la Carabao Cup, que disputaban Chelsea y Manchester City, para DAZN, la plataforma que ha arrebatado los derechos de los partidos de la Premier League.

Minutos antes de participar en la narración del Real Madrid - Ajax de Champions, el exfutbolista ha tenido la oportunidad de explicar lo sucedido en los micrófonos de Tiempo de juego, en la COPE: "He cometido un error y acepto las consecuencias, pero creo que se podría haber solucionado de otra manera", ha empezado diciendo.

"Los hechos son que, como el jugador de Liverpool, me ofrecieron asistir a la final de la Carabao Cup, y comentar para internet el partido. Yo dije: 'bueno, si es para internet...' Nunca pensé que llegase a tanto. Anteriormente había hecho trabajos de este estilo para otras cadenas en Malasia, Inda, EE.UU. y creía que era interesante participar", ha dicho.

Morientes ha reiterado que "jamás supe quién era DAZN, ahora ya sé qué es" y que "nunca actué con mala fe": "Si lo hubiera sabido, no me hubiera subido a ese avión y no hubiera hecho esa participación. Todo lo que hice fue desde el desconocimiento", ha afirmado diciendo que "el 95% de los colaboradores de Movistar no conocían esa plataforma, que le ha quitado las motos y la Premier, y creo que estaban enfadados por eso".

"Siempre pensé que la competencia era Mediaset y Antena 3, las plataformas que conozco y que están en la televisión. Me llamó la atención porque colaboradores de Movistar habían comentado para Mediaset y no se vio con malos ojos", ha seguido diciendo. [AUDIO]

El reproche de Morientes a Movistar+

"Al día siguiente me llegó el burofax diciéndome que había incumplido la cláusula de exclusividad y que quería dejar sin efecto el contrato que tenía con ellos hasta el final de temporada", ha seguido explicando a Paco González añadiendo que "pedí disculpas" para ver si "había alguna manera de reconducir la situación".

A modo de pulla, Morientes ha dicho que en su contrato con Movistar "aparecía que mi trabajo era aparecer en dos programas, en El Día del Fútbol y El Día Después, y a lo largo de estos años, me han llamado para hacer entrevistas, documentales, en otros programas, e incluso a ir al Jarama para grabar una cosa de la Fórmula 1".

"Siempre me presté sin ningún tipo de reticencia y sin pedir nunca nada a cambio porque entendí que había flexibilidad por las dos partes. Por eso, no entiendo que al final un error que admito y asumo me lleva a esta situación", ha concluido.