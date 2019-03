Carlos Herrera pide perdón a Gerard Piqué tras llamarlo "cretino": "Tiene razón" Ecoteuve.es 4/03/2019 - 10:15 0 Comentarios

El futbolista del Barça respondió al locutor de COPE tras el partido ante el Madrid

Carlos Herrera explotó el pasado jueves ante los micrófonos de COPE a raíz de las polémicas declaraciones que hizo Gerard Piqué tras el partido de vuelta de semifinales entre el Real Madrid y el Barça, que acabó con la goleada de los culés. El defensa culé criticó la atención excesiva del VAR y la comparó con el juicio del procés.

"En vez de dedicarnos tanto a hablar del VAR, si las televisiones en España le dedicaran el mismo tiempo al juicio injusto que se está haciendo contra los presos políticos, las cosas irían mejor", afirmó el zaguero blaugrana.

Carlos Herrera aludió al día siguiente de forma contundente a las palabras de Piqué, a quien se refirió despectivamente como Gerardo. "Gerardo Piqué aprovechó para mostrar el lado más demagogo y provocador que tiene. Un poco cretino, si me lo permiten ustedes, diciendo que: 'si las teles hablasen menos del VAR y más del juicio injusto a los presos políticos, puede que todo fuese mejor".

"Pues te voy a dar la satisfacción... Vamos a hablar del juicio, a lo que tú llamas presos políticos, que son presuntos delincuentes, y además, presuntos delincuentes de una envergadura notable. Yo no sé si son culpables o no lo son. Tengo la sospecha de que sí, pero eso lo va a decidir un tribunal. Por cierto, que está actuando con una prudencia de libro", concluyó el periodista. [Puede escuchar el momento aquí]

Piqué responde a Herrera y el locutor se disculpa

Tras la nueva victoria del Barça al Madrid en el Bernabeu, Piqué atendió a los medios, donde hizo alusión a las polémicas palabras de Carlos Herrera. "El señor Carlos Herrera me llamó Gerardo en tono despectivo, me llamó cretino, no le voy a cambiar el nombre, no le voy a insultar", declaró el catalán.

Después de escuchar las palabras de Piqué, Herrera decidió lanzar un comentario en su cuenta oficial de Twitter en el que se disculpaba con el futbolista: "Creo que Gerard Piqué tiene razón. No se deben utilizar nunca esas palabras. Ejerce su libertad de expresión y análisis acerca de hechos concretos. Por ello le ruego que me disculpe", escribió.

Creo q Gerard Piqué tiene razón. No se deben utilizar esas palabras. Ejerce su libertad de expresión y análisis acerca de hechos concretos. Por ello le ruego q me disculpe. — carlos herrera (@carlosherreracr) March 3, 2019