Castaño y Javier Tebas se enzarzan en Cope por la "censura" de LaLiga: "Que te crece la nariz, Juanma" Ecoteuve.es 16/01/2019 - 18:44 0 Comentarios

El periodista recrimina al presidente de la organización su intento de controlar la información

Juanma Castaño entrevistó este martes a Javier Tebas en El Partidazo de Cope. El periodista y el presidente de La Liga repasaron algunos de los asuntos más destacados de la actualidad futbolística del país y el dirigente terminó dejando caer que la organización que lidera va a empezar a censurar las preguntas de los periodistas a pie de campo.

"Yo que trabajo en Movistar, si el año que viene me mandan a hacer un partido a pie de campo, ¿tengo que hacer las preguntas que ustedes me digan?", preguntó el presentador. "Tú sabrás lo que no debes preguntar", respondió contundente Tebas, mientras que Castaño saltaba enseguida para replicarle: "Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia".

"Como preguntes algo que no está dentro del manual, no volverás a salir", insistía amenazante el invitado mientras Castaño miraba a Paco González sin dar crédito. "Es acojonante que lo diga con esa tranquilidad", señalaba. González se sumaba a la discusión diciéndole que le parecía "vergonzoso" que si un canal pagaba millones por los derechos de los partidos, llegara LaLiga y le dijera lo que tiene que preguntar.

Tebas empezó a subir el tono y desvió el asunto para sorpresa de los periodistas: "Vale, pues me voy a dedicar hoy aquí a hablar mal de Barriocanal [presidente de Cope] y del obispo tal... ¿Me dejáis?", afirmó. "Hágalo, si quiere, hágalo. Lo que usted quiera. Cuando viene aquí un invitado, jamás le digo de lo que puede hablar y de lo que no" , respondió enfadado Castaño.

Tebas siguió entonces metiendo el dedo en la llaga y aseguró que Castaño había tenido ya "un lío" por hablar del presidente "importante" de uno de los clubes de la liga profesional de fútbol. "¿Tú hablas lo que quieres aquí o no han llamado a esta casa para llamarte la atención por decir una cosa", afirmó mientras el periodista lo desmentía. "A mí no me ha llamado nadie. Habrán llamado, pero a mí ninguno", se defendió.

"Que te crece la nariz, Juanma, que te crece la nariz... y lo sabe toda España", contestó el presidente llamándole mentiroso. "Dígalo. No tire la piedra y esconda la mano", le pedía Castaño al invitado. "Puede que haya llamado ese presidente o que hayan llamado incluso más, pero a mí nadie de la Cope ha venido a decirme que no hable de algo", insistió el asturiano mientras que Tebas le pedía que dejaran ya la situación porque se iba "a meter en un charco".

"Tratar de controlar la información denota sólo miedo"

En ese momento, Castaño recondujo la conversación para aclarar que tipo de preguntas se podrán hacer a los futbolistas. "Si le preguntas a Ramos por Mourinho, pero si le preguntas por lo que hizo la noche anterior su mujer en El Hormiguero... eso no", declaró al tiempo que los colaboradores se reían dando por hecho que ese tipo de cuestiones no son las que les suelen plantear a sus entrevistados.

Tebas dejó claro que según sus intenciones, los periodistas no podrán hacer preguntas a los jugadores sobre sus contratos o renovaciones: "Eso está hecho para hablar de los partidos. Hay una línea editorial y se sabe de lo que hay que preguntar. El jugador se para para hablar del partido", defendía.

"Entonces va a haber que empezar a estudiar las trampas como se hacía en las dictaduras para tratar de evitar la censura", lamentó Castaño indignado. "Tratar de controlar la información solo determina miedo", concluyó.

PUBLICIDAD