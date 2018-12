Michael Robinson anuncia que padece un cáncer con metástasis Ecoteuve.es 17/12/2018 - 16:36 | 17:14 - 17/12/18 1 Comentario

El exfutbolista y comentarista deportivo lo explica en directo en la Cadena SER

El exfutbolista y comentarista deportivo Michael Robinson (60) ha anunciado en directo, en la cadena SER, que padece cáncer. En concreto, ha explicado que tiene "melanoma" y que los médicos le dijeron que "no tiene cura".

Ha sido Carles Francino quien lo ha avanzado al comienzo de La Ventana. "Mi amigo Michael Robinson tiene cáncer. Ya está. Ya lo he soltado. Ahora que hable él que es quien me ha dado permiso para contarlo".

Robinson ha explicado que lo sabe desde del día 30 de octubre. "Tenía un bulto en la axila. Me dieron unas noticias tremendas. Me dijeron que era un cáncer malo que no tiene cura. Pensaba que era una pesadilla que no era verdad".

"El primer día que me lo dijeron no sabía dónde estaba", ha reconocido Robinson, popular por su trabajo al frente de distintos programas deportivos en televisión.



"Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", ha enfatizado el presentador. Echando mano de su sentido del humor, Robinson ha relatado que "el pasado viernes, cuando me sometí a mi primer tratamiento de inmunoterapia, le pregunté si me iba a curar también de mi defecto al pronunciar las erres".

Michael Robinson, nacido en Leicester, Inglaterra, llegó a España como fichaje del Osasuna. Después se hizo muy popular por su carrera en televisión. Presentó El día después, Maracaná 06 y, desde hace unos años, está al frente de Informe Robinson.

