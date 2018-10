Tenso encontronazo entre Carlos Alsina y Carmen Calvo por Junqueras: "Es muy fácil de entender" Ecoteuve.es 25/10/2018 - 12:40 0 Comentarios

El locutor de Onda Cero y la vicepresidenta del Gobierno se han enzarzado en un rifirrafe

Carlos Alsina y Carmen Calvo, vicepresidente del Gobierno, se han enzarzado en un tenso rifirrafe a propósito de la visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras en la cárcel.

Carlos Alsina, locutor de Onda Cero, ha querido saber si Calvo estaría dispuesta a visitar a Junqueras en prisión. "Yo no lo haría porque mi interlocutor es el president Torra", ha respondido.



Es en ese momento cuando ha comenzado a enmarañarse la conversación: Alsina creía que no iba a ver a Junqueras porque estaba en prisión, no porque no fuese su interlocutor, y ella insistía en que no lo hacía por lo segundo.

En su argumento, Alsina explicaba que Sánchez había firmado en Moncloa un acuerdo con Pablo Iglesias actuando éste en calidad de secretario general de Podemos: "Tampoco es su homólogo".



"Como vicepresidenta no voy a ir a una cárcel para hablar con alguien que está en prisión preventiva", ha dicho Calvo. "Pero porque está en la cárcel, no por que no sea su homólogo", ha insistido Alsina. "Si Junqueras, que es líder de ERC, no estuviera en prisión...", ha añadido el locutor. "Pero es que está. Y quien es vicepresidente es el señor Aragonés. ¿Lo entiende? No es lo mismo".

"El señor Sánchez se reúne con el portavoz de Unidos Podemos", ha seguido la vicepresidenta. "No, el señor Sánchez se reúne con el secretario general de Podemos, y en calidad de ese cargo firma un pacto en la Moncloa", ha respondido Alsina.



Calvo ha intentado separar el plano del partido del institucional. "Es una diferencia fundamental". "¿No se reuniría ni aunque estuviera en libertad?", ha vuelto a preguntar Alsina. "Al menos que estuviera en una institución, no es mi homólogo. No es difícil de entender", ha intentado cerrar la vicepresidenta. "Yo es que soy duro de entendederas".

