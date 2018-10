Carlos Herrera califica de "masaje" la entrevista de 'Informe semanal' a Oriol Junqueras desde la cárcel Ecoteuve.es 8/10/2018 - 11:22 0 Comentarios

El locutor de COPE ha lamentado el "pase usted, está en su casa" de TVE

Carlos Herrera ha criticado en su editorial la entrevista que realizó Informe Semanal al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras, desde la cárcel de Lledoners, el pasado sábado. El encuentro ha recibido numerosas críticas por parte de representantes del Partido Popular y de Ciudadanos.

El periodista ha legitimado el hecho de realizar la entrevista, pero ha criticado que no se le hicieran las preguntas oportunas. "El problema no está en entrevistar a Oriol Junqueras. ¿Es periodísticamente relevante e interesante entrevistar a un preso acusado de golpismo? Hombre desde luego sí, si no le haces un masaje".

"Entrevistar es una forma de legitimar, ya lo saben ustedes. Pero hombre, un pase usted, que está en su casa, el día que se podía haber recordado la manifestación del 8 de octubre... pues ya me explicarán", se ha lamentado.

Por otra parte, ha cargado contra Junqueras después de que este manifestara su rechazo a "cualquier expresión de violencia". El locutor de COPE ha recordado el "asalto" a la Consejería de Economía, donde quedaron atrapados varios agentes de la Guardia Civil: "¿Eso no era expresión violenta? Cuando la asaltaron todos los de ANC y Òmnium Cultural, esto no lo rechazó y expresión violenta era".

