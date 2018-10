Mónica Oltra califica de "drama" las declaraciones de Juanma Castaño sobre el descanso de los futbolistas Ecoteuve.es 5/10/2018 - 12:42 0 Comentarios

'El partidazo' de COPE debatió el tema con la política de Compromís

Los micrófonos también recogieron las impresiones de Bartra y Lili Fernández

Mónica Marchante y Susana Guasch también rebatieron a Juanma Castaño

Las polémicas declaraciones de Juanma Castaño, en las que afirmó que "los futbolistas no se pueden levantar por las noches a cuidar de sus hijos", ha llegado hasta la política. Mónica Oltra (Compromís), vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, fue invitada a la tertulia de El partidazo de COPE después de posicionarse en Twitter. "Ver la crianza como un obstáculo, como una dificultad para el desarrollo de la vida profesional y personal. Ese es el verdadero drama de estas declaraciones de Juanma Castaño", escribió.

Este jueves, el programa de COPE debatió sobre el descanso en los deportistas de élite con Manolo Lama, Susana Guasch, Mónica Marchante, Mónica Oltra y las intervenciones del futbolistas del Betis Marc Bartra y la jugadora de voley Lili Fernández, que tildó el comentario de Castaño de "machista y clasista".

"La palabra drama venía por las propias palabras que se han utilizado. Sé el esfuerzo que requiere ser deportista de élite pero no creo que sea tan dramático. Los niños no están llorando toda la noche (...) Hay futbolistas que salen por la noche de fiesta y eso si que es evitable", declaró Oltra en antena.

Antes de iniciar la tertulia, Castaño quiso matizar: "La frase es carne de tuit viral. El tema se ha llevado a un debate de género. El asunto fundamental es el descanso, al hecho de que el hombre tiene que dormir y la mujer tiene que cuidar a los niños, cuando no fue eso lo que se dijo". Así las cosas, puso de ejemplo a Serena Williams: "Si su bebé no puede dormir, ¿no parece lo más lógico que sea el padre el que se levante y deje descansar a una deportista que, a lo mejor, se juega la temporada al día siguiente?". Además, concluyó que no todas las profesiones necesitan el mismo descanso: "Yo no necesito tener el cuerpo de Messi".

"Sois unos fariseos"

Mónica Marchante puso sobre la mesa el ejemplo de Tomás Vaclík, portero del Sevilla, que tuvo que pasar la madrugada anterior al partido contra el Madrid en urgencias por un accidente de su hija. El comentario hizo estallar a Lama diciendo a Marchante que estaba haciendo "demagogia" porque se trataba de un caso aislado. "Todos los que estáis atacando a Juanma sois unos fariseos".

Después, Susana Guasch puso el ejemplo de Roger Federer que, antes de una final de un Master 1000 en París acabó durmiendo con sus cuatro hijos y su mujer porque dos de ellos se pusieron malos. Finalmente acabó ganando el torneo.

PUBLICIDAD