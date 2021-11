"Te conozco como si te hubiera parido": Carlos Herrera apoya a su "amiga" Ana Rosa Quintana

Carlos Herrera se ha unido a los mensajes de apoyo que ha recibido Ana Rosa Quintana tras anunciar en su programa que sufre cáncer de mama. El locutor de Cope lo ha hecho en su programa, desde donde se ha dirigido a la presentadora de Telecinco, con la que mantiene una estrecha amistad desde hace años.

"Quiero enviarle desde aquí un fuerte abrazo a mi amiga y colega Ana Rosa Quintana", ha comenzado Carlos Herrera. "Acaba de anunciar en su programa que padece cáncer de mama, felizmente sin metástasis y que esto le va a obligar a someterse a una disciplina médica concreta, pero bueno, vamos a escucharla".

Lea también: Carlos Herrera (COPE): "El reto pasa por la credibilidad y el rigor, no por la audiencia"

"Querida Ana Rosa, como te conozco como si te hubiera parido, hace ya muchos años que somos muy buenos amigos, sé perfectamente cuál es tu fuerza, y la capacidad que tienes para vencer esta y cualquier otra circunstancia, así que desde aquí te envío un beso", ha dicho Herrera. "Descansa, trabájate y vuelve pronto, que todos te esperamos".

Ana Rosa anuncia que tiene cáncer y deja temporalmente la televisión

Ana Rosa Quintana estará apartada de la televisión de forma temporal. Lo ha comunicado ella misma en su programa este martes. La presentadora ha comunicado a su audiencia que padece cáncer de mama, una enfermedad que ya atravesó en 2008, aunque en ese momento lo llevó en secreto.

"Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia", ha dicho Ana Rosa al comienzo de la mañana. La presentadora, acto seguido, se ha marchado del plató y ha dejado el programa en manos de Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat.

Entidades Ana Rosa Quintana Presentadora de televisión Presentadora de televisión Carlos Herrera Locutor y presentador radiofónico de Onda Cero Locutor y presentador radiofónico de Onda Cero