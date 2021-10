Miki Nadal pide perdón y cuenta la verdad de su relación con Juanma Castaño

Juanma Castaño y Miki Nadal se han reencontrado en Masterchef Celebrity después de un conflictivo pasado marcado por la 'guerra' que mantenían cuando Nadal presentaba el programa 90 Minuti en Real Madrid TV, donde habitualmente lanzaba dardos contra el locutor.

"Quiero aclarar que no nos conocíamos. Le di caña en 90 Minuti y quiero pedir perdón si alguno se ofendió: Lama, Miguelito...", dijo. "El que más ofendido está es Maldini", intervino Castaño durante una charla. "No se me enfaden. Era una cosa así bastante lúdica", añadió Nadal.

"Yo escucho la Cope, a Castaño, Lama, Pepe Domingo...", explicó el humorista. "Juanma y yo nos conocimos en Masterchef y nos pusieron en el mismo camerino. Sabíamos de ese pequeño roce tontito pero a los cinco minutos nos pusimos de acuerdo en el humor que teníamos los dos. Y es bastante parecido", aclaró.

Juanma y Miki han mantenido esa aparente tensión en el programa pero siempre tirando de humor. Nadal fue expulsado el pasado lunes, cuando el programa sorprendió a los concursantes y a la audiencia con una eliminación doble.

