Enganchón de Siro López e Isaac Fouto en COPE tras la polémica del España-Francia: "Retira lo de 'gilipollas' o me voy"

La final de la UEFA Nations League acabó este domingo con una victoria de Francia sobre España por dos goles a uno envuelta en polémica. El tanto de Mbappé que desequilibró la balanza ha indignado a media España al producirse en un clamoroso fuera de juego que no se pitó por una extraña interpretación del reglamento de fútbol.

El debate estaba servido y, enseguida, todas las tertulias deportivas comenzaron a intentar entender qué había pasado en el estadio de San Siro. En COPE, se vivió un momento de lo más tenso después de que el periodista Isaac Fouto defendiera la legalidad del gol del delantero francés

"Yo mañana voy a decir lo mismo y eso es lo que jode a la gente, porque yo tengo personalidad. ¿Ha quedado claro?", presumía Fouto en El Partidazo de Juanma Castaño tras defender que Eric García interfiere en la jugada y anula el fuera de juego de Mbappé. "¿Ves como estas faltando cada diez segundos?", se quejaba Siro López a la vista del tono que el tertuliano estaba usando con el resto de sus compañeros.

Isaac Fouto amenaza con abandonar 'El Partidazo'

"Es que es para llamarte gilipollas", añadió el ahora también streamer desatándose un duro encontronazo entre ambos. "Que si tu y yo somos veletas, que si no tenemos personalidad, que si no tenemos ni puta idea...", enumeró Siro antes de que Fouto manifestara su enfado. "Me marcho Juanma, ¿eh?", advirtió el periodista. "¿Adónde?", preguntó Castaño contrariado.

"O retira el insulto o me voy", insistió el apelado por el insulto de Siro asegurando que iba en serio con su amenaza. "Pues lo retiro", dijo enseguida López, que se reencontró con Fouto esta misma mañana a través del canal de Twitch de Rubén Martín. Ambos restaron importancia a lo sucedido y se rieron junto a otros compañeros del 'calentón' que habían vivido ante los micrófonos de la emisora de los obispos.

